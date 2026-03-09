Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Link másolása
Vágólapra másolva!
A korábbi harmatsúlyú bajnok, Cody Garbrandt egy brutális ágyékrúgás után annyira rosszul lett, hogy az oktagonban öklendezett, majd egy vödörbe hányt. Bizarr jelenetek játszódtak le a UFC 326 gálán.

A korábbi harmatsúlyú UFC-bajnok, Cody Garbrandt meglehetően furcsa mérkőzés főszereplője volt a UFC 326-on, Hsziao Lung ellen. A kínaitól két pontot is levontak, miután úgy ágyékon rúgta Gabrandtot, hogy összehányta magát a UFC oktagonjában.

Vödörbe hányt az UFC ketrecében
Vödörbe hányt az UFC oktagonjában Cody Garbrandt
Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Garbrandt vödörbe hányt a UFC ketrecében

Garbrandt esélytelenebbként vágott neki a Lung elleni mérkőzésnek, de aligha gondolta, hogy hányásig fog harcolni. Finoman szólva is furcsa meccs volt. A kínai dominált, de az amerikai állta a sarat, elég szórakoztató adok-kapok alakult ki a felek között.

Lung többször is figyelmetlen volt, aztán a harmadik menetben úgy ágyékon rúgta ellenfelét, hogy az összerogyott a földön és látványosan öklendezni kezdett. Garbrandt láthatóan komoly fájdalmakat élt át, majd belehányt egy vödörbe a rúgás után. A kínai pár ütésváltást követően azonban újra péniszen találta az amerikait. Tetteiért a mérkőzésvezető, Herb Dean két pontlevonással büntette, és felhívta figyelmét, hogy a következő szabálytalanságért lelépteti Lungot.

A küzdelem végül eljutott a pontozásig, amelyet Cody Garbrandt egyhangúlag tudott megnyerni a dupla pontlevonásnak is köszönhetően.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!