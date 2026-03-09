A korábbi harmatsúlyú UFC-bajnok, Cody Garbrandt meglehetően furcsa mérkőzés főszereplője volt a UFC 326-on, Hsziao Lung ellen. A kínaitól két pontot is levontak, miután úgy ágyékon rúgta Gabrandtot, hogy összehányta magát a UFC oktagonjában.

Vödörbe hányt az UFC oktagonjában Cody Garbrandt

Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Garbrandt esélytelenebbként vágott neki a Lung elleni mérkőzésnek, de aligha gondolta, hogy hányásig fog harcolni. Finoman szólva is furcsa meccs volt. A kínai dominált, de az amerikai állta a sarat, elég szórakoztató adok-kapok alakult ki a felek között.

Lung többször is figyelmetlen volt, aztán a harmadik menetben úgy ágyékon rúgta ellenfelét, hogy az összerogyott a földön és látványosan öklendezni kezdett. Garbrandt láthatóan komoly fájdalmakat élt át, majd belehányt egy vödörbe a rúgás után. A kínai pár ütésváltást követően azonban újra péniszen találta az amerikait. Tetteiért a mérkőzésvezető, Herb Dean két pontlevonással büntette, és felhívta figyelmét, hogy a következő szabálytalanságért lelépteti Lungot.

A küzdelem végül eljutott a pontozásig, amelyet Cody Garbrandt egyhangúlag tudott megnyerni a dupla pontlevonásnak is köszönhetően.