Zajlik az élet a ketrecharc világában, ráadásul sokszor nem is az oktagonon belül alakulnak ki izgalmas szituációk. Most éppen az UFC kommentátora került rendkívül érdekes helyzetbe egy nemzetközi repülőtéren.

Laura Sanko, az UFC kommentátora nemrégiben feszült helyzettel szembesült az UFC 326 gála után. Az incidens az eseménytől messzebb történt a Középnyugaton, vasárnap, Kansas City repülőtéren, ahol egy potenciális bombariadó miatt a hatóságoknak Sankót és más utasokat kellett evakuálniuk, az FBI állítólagos részvételével. A Kansas City Nemzetközi Repülőtér, amely mind nemzetközi, mind belföldi járatokat is kiszolgál, gyorsan címlapokra került a legutóbbi fejlemények után.

Az UFC kommentátora is érintett volt az evakuálásban
Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az UFC kommentátora izgalmas pillanatokat élt ált

„Ma korábban evakuáltak a Kansas City Nemzetközi Repülőtérről egy potenciális bombariadó / gyanús csomag miatt??” – írta az UFC kommentátora az X-en. „Mindannyiunknak néhány órát kellett állnunk a kifutópályán... Itt a családommal... nem volt kellemes. De most visszaengedtek minket, szóval most már minden rendben van.” Bár az evakuálás pontos oka továbbra sem tisztázott, az FBI aktívan átvizsgálta a csarnokot és a terminálokat speciális kutyák segítségével. Aztán közel két óra elteltével a hatóságok újra megnyitották a terminált. Sean Duffy, az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának minisztere megerősítette az X-en, hogy a terminál „tiszta és a normál működés folytatódik”.

A múlt héten Laura Sanko lemaradt az UFC kasszasikernek számító 326-os gálájáról, az Oliveira vs. Max Holloway-ról, mert a Paramount Mediánál betöltött feladataira koncentrált. Mindössze két nappal azelőtt csatlakozott Drew Barrymore hollywoodi színésznőhöz a CBS The Drew Barrymore Show című műsorában. Az Instagramon megosztott egy videót a következő felirattal: „Sajnálom, de vannak terveim.”

 

