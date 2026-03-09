Laura Sanko, az UFC kommentátora nemrégiben feszült helyzettel szembesült az UFC 326 gála után. Az incidens az eseménytől messzebb történt a Középnyugaton, vasárnap, Kansas City repülőtéren, ahol egy potenciális bombariadó miatt a hatóságoknak Sankót és más utasokat kellett evakuálniuk, az FBI állítólagos részvételével. A Kansas City Nemzetközi Repülőtér, amely mind nemzetközi, mind belföldi járatokat is kiszolgál, gyorsan címlapokra került a legutóbbi fejlemények után.

Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Ma korábban evakuáltak a Kansas City Nemzetközi Repülőtérről egy potenciális bombariadó / gyanús csomag miatt??” – írta az UFC kommentátora az X-en. „Mindannyiunknak néhány órát kellett állnunk a kifutópályán... Itt a családommal... nem volt kellemes. De most visszaengedtek minket, szóval most már minden rendben van.” Bár az evakuálás pontos oka továbbra sem tisztázott, az FBI aktívan átvizsgálta a csarnokot és a terminálokat speciális kutyák segítségével. Aztán közel két óra elteltével a hatóságok újra megnyitották a terminált. Sean Duffy, az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának minisztere megerősítette az X-en, hogy a terminál „tiszta és a normál működés folytatódik”.

A múlt héten Laura Sanko lemaradt az UFC kasszasikernek számító 326-os gálájáról, az Oliveira vs. Max Holloway-ról, mert a Paramount Mediánál betöltött feladataira koncentrált. Mindössze két nappal azelőtt csatlakozott Drew Barrymore hollywoodi színésznőhöz a CBS The Drew Barrymore Show című műsorában. Az Instagramon megosztott egy videót a következő felirattal: „Sajnálom, de vannak terveim.”