Derült égből villámcsapásként jött a hír a ketrecharc szerelmeseinek, hogy a dupla súlycsoportos, jelenleg UFC-félnehézsúlyú világbajnok Alex Pereira leadta az övét, hogy feljebb menjen a nehézsúlyba. Ezzel a brazil ikon UFC-történelmet írhatna és ő lehet az első tripla súlycsoportos bajnoka a szervezetnek.

Alex Pereira, az UFC állócsillaga (felül)

Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alex Pereira jelenleg az UFC gigasztárja

Ezt a hírt nem más, mint személyesen az UFC vezérigazgatója, Dana White jelentette be mindenkinek egy Instagram élő adásban. Ami a félnehézsúlyú divízió jövőjét illeti, ezzel kapcsolatban a szervezet első embere elárulta, hogy a korábbi félnehézsúlyú bajnok, a cseh szamuráj, Jiri Procházka vívhat meg a feltörekvő kihívóval, Carlos Ulberggel a megüresedett félnehézsúlyú bajnoki övért.

Ezt a mérkőzést hamarosan megrendezik, mert ez lesz az UFC 327 főmérkőzése majd Miamiban. Az április 11-i gála előmeccsén összecsap a friss légsúlyú bajnok, Joshua Van az első bajnoki kihívójával, Tatsuro Tairával.