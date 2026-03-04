Agyonlőttek egy MMA-harcost az Egyesült Államokban, aki az UFC-be is mehetett volna

Vasárnap kora reggel három ember életét vesztette az amerikai egyesült államokbeli Austin városában a West Sixth Street-en. Az egyikük egy 30 éves MMA-harcos volt, aki néhány héttel később, május 16-án debütált volna profiként. Jorge Munoz-Pedersonról van szó, egy amatőr könnyűsúlyú harcosról Minnesotából, aki alig két hete költözött Austinba, és akinek az UFC lehetett volna a nagy álom. Őt hétfőn lekapcsolták a lélegeztetőgépről, így hivatalosan is ő lett a fegyveres ámokfutás harmadik áldozata, amelyben több mint egy tucat ember megsérült. Az austini rendőrség szerint Jorge Pedersont több más emberrel együtt a Buford's Backyard Beer Garden előtt lőtték le. Az NBC News megerősítette a halálát, majd a ClockedNLoaded Instagram-posztban közölte a részleteket.

Az UFC lehetett volna az álom a megölt bunyósnak

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

„A 30 éves MMA-harcos, Jorge Pederson a harmadik személy, akit azonosítottak, aki vasárnap kora reggel az austini West 6th Street-en történt fegyveres ámokfutás során életét vesztette” – áll a posztban. „Pederson egy feltörekvő harcos volt Minnesotából, és május 16-án készült profi debütálására az Ignite Fights promócióval... Az ő tiszteletére létrehozott adománygyűjtés során több mint 8 000 dollárt szedtek össze.”

A Tapology szerint Pederson, akit „Trap Jorge” becenévvel illettek, 4-2-es amatőr rekorddal rendelkezett. De a számok csak a történet egy részét mesélik el. Azok, akik edzették és támogatták, valami mélyebbről beszélnek, mint a mérlege. Az IGNITE promóciós cég egy megható online bejegyzésben „élénk, vicces és karizmatikus harcosnak nevezte, akinek fényes jövője volt”. Matthew Vogt, a minnesotai Med City Fighting Championships társtulajdonosa szerint Pederson kiemelkedett a többiek közül.

„Rengeteg harcosral találkozol, és vannak olyanok, akik kiemelkednek a többiek közül, akiket kedvelsz vagy a legszórakoztatóbbnak találsz” – mondta Vogt. „Ő határozottan közéjük tartozott. Amint megismerkedtünk vele a mérlegeléskor, máris megszerettük, mert nagyszerű küldetése és szellemisége volt. Vicces srác és remek harcos volt.”