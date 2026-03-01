A fiatal, mindössze 21 éves sportoló alig három napos felkészülés idő után ugrott be, hogy megmérkőzzön Ernesta Kareckaite-vel az UFC mexikói gáláján, akinek szintén pazar mérlege volt a meccs előttig (6–1–1). Regina Tarin tehát óriásit kockázatot vállalt ezzel a beugrós meccsel, ami rendkívül nagy bátorságra vall tőle. Nos, a kockáztatás ezúttal eredményes volt, ugyanis három menetet követően egyhangú pontozással megnyerte az összecsapást a mexikói hölgy, aki ezzel 8-0-ra javította eddig is impozáns mérlegét (ebből csak két bunyó ment végig, a többit idő előtt nyerte).

Regina Tarin az UFC-ben is megmutatta magát

Fotó: Regina Tarin Instagram-oldala

Az UFC gazdagodott még egy szexi harcossal

A légsúlyú Regina Tarin agresszív finiseiről ismert, különösen állóharcban erős. Még 2024-ben robbant be igazán a köztudatba, amikor megszerezte a Budo Sento Championship női harmatsúlyú bajnoki címét, miután domináns, negyedik menetes TKO-val legyőzte Luisa Cifuentes-t, majd TKO-val verte a The Ultimate Fighter 30. évadának veteránját, Kaytlin Neil-t. Külön érdekesség vele kapcsolatban a beceneve („Kill Bill”), amit azért kapott, mert csapattársai és ellenfelei is alábecsülték az elején (elsősorban a kinézete miatt).

Az UFC-s beugrás jött tett a közösségi médiás eléréseinek is, pénteken még kevesebb, mint 244 ezer ember követte az Instagram-oldalán, ez a szám vasárnapra 318 000 fölé nőtt.