Az Origón is beszámoltunk arról még februárban, hogy Tom Aspinall, az UFC nehézsúlyú világbajnoka súlyos szemsérülést szenvedett (még egy októberi címmeccsen) és meg is kellett emiatt műteni. Most nem a felépüléséről írunk, ami egyébként lassan halad, hanem egy vicces videóról, amelyet egy ismert tartalomgyártóval közösen készített, és amelyet a Facebookon is meg lehet tekinteni.

Tom Aspinall (balra), az UFC nehézsúlyú világbajnoka

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Az UFC királyával nem érdemes szórakozni

Olima Omega ismert tartalomgyártó a neten, közös videói vannak például a korábbi erősember Eddie Hall-lal, most pedig Tom Aspinall-lal álltak össze egy netes trollokat kifigurázó videó elkészítésére. A lenti felvételen mindenki álma látható lényegében, Aspinall, az UFC nehézsúlyú világbajnoka személyesen keresi fel azt a netes trollt, aki korábban állandóan azt írta a bajnokról, hogy két másodperc alatt végezne vele, meg hogy simán elverné. Érdemes megnézni a rövid felvételt: