Mindannyian találkoztunk már az internetes troll kifejezéssel, jelenséggel. A jellemzően csak a világhálón bátor hozzászólók kapcsán készített egy videót az UFC nehézsúlyú világbajnoka, Tom Aspinall.

Az Origón is beszámoltunk arról még februárban, hogy Tom Aspinall, az UFC nehézsúlyú világbajnoka súlyos szemsérülést szenvedett (még egy októberi címmeccsen) és meg is kellett emiatt műteni. Most nem a felépüléséről írunk, ami egyébként lassan halad, hanem egy vicces videóról, amelyet egy ismert tartalomgyártóval közösen készített, és amelyet a Facebookon is meg lehet tekinteni.

Tom Aspinall (balra), az UFC nehézsúlyú világbajnoka
Tom Aspinall (balra), az UFC nehézsúlyú világbajnoka
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Az UFC királyával nem érdemes szórakozni

Olima Omega ismert tartalomgyártó a neten, közös videói vannak például a korábbi erősember Eddie Hall-lal, most pedig Tom Aspinall-lal álltak össze egy netes trollokat kifigurázó videó elkészítésére. A lenti felvételen mindenki álma látható lényegében, Aspinall, az UFC nehézsúlyú világbajnoka személyesen keresi fel azt a netes trollt, aki korábban állandóan azt írta a bajnokról, hogy két másodperc alatt végezne vele, meg hogy simán elverné. Érdemes megnézni a rövid felvételt:

 

