Rendkívüli

Ukrajna a végnapjait éli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Rémisztő jelenet játszódott le a UFC seattle-i gáláján. A UFC korábbi pehelysúlyú bajnoka, Alexa Grasso legyőzte Maycee Barber-t, aki egy brutális fojtás után eszméletlenül esett össze.

A UFC 271-es gálájának a főmeccsén Alexa Grasso és Maycee Barber csapott össze női pehelysúlyban. Az első menet ugyan eleinte kiegyenlített küzdelmet hozott, ám Grasso egy pontos bal egyenessel eltalálta Barbert, aki az ütéstől azonnal a padlóra került. 

Alexa Grasso és Maycee Barber öt év után ismét összecsapott a UFC-ben
Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kegyetlenül elintézték a már legyőzött UFC-harcost

A mexikói ketrecharcos azonban itt nem állt meg: azonnal rávetette magát ellenfelére és egy fojtással megpróbálta lezárni a mérkőzést. A bíró néhány másodperccel később véget vetett a mérkőzésnek, amikor Barber már szinte eszméletlenül feküdt a ketrecben. A mérkőzés után a 27 éves amerikai harcos még hosszú ideig mozdulatlanul hevert a földön széttárt karokkal, miközben a szemei nyitva voltak. Az ijesztő látvány aggodalmat keltett a szorulókban, ám végül az orvosi ápolás után a saját lábán hagyta el az oktogont. Ugyanakkor elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra. A 15-3-as mérleggel büszkélkedő Barber 2021 februárja óta először szenvedett vereséget, ám érdekes, mód akkor Grasso ellen kapott ki.

A brutális befejezés előtt a szurkolók és még az MMA legendás alakjai is értetlenül álltak, többen is megjegyezték, hogy ritkán látni olyat, hogy valakit még fojtással próbálnak harcképtelenné tenni, miután már gyakorlatilag kiütötték. Sokan a bírót kritizálták, mondván, nem lett volna szabad hagynia, hogy

A szervezők később közölték, hogy nem csak Barber, hanem Ignacio Bahamondes és Ricky Simon is kórházba került.

