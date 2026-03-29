A UFC 271-es gálájának a főmeccsén Alexa Grasso és Maycee Barber csapott össze női pehelysúlyban. Az első menet ugyan eleinte kiegyenlített küzdelmet hozott, ám Grasso egy pontos bal egyenessel eltalálta Barbert, aki az ütéstől azonnal a padlóra került.
Kegyetlenül elintézték a már legyőzött UFC-harcost
A mexikói ketrecharcos azonban itt nem állt meg: azonnal rávetette magát ellenfelére és egy fojtással megpróbálta lezárni a mérkőzést. A bíró néhány másodperccel később véget vetett a mérkőzésnek, amikor Barber már szinte eszméletlenül feküdt a ketrecben. A mérkőzés után a 27 éves amerikai harcos még hosszú ideig mozdulatlanul hevert a földön széttárt karokkal, miközben a szemei nyitva voltak. Az ijesztő látvány aggodalmat keltett a szorulókban, ám végül az orvosi ápolás után a saját lábán hagyta el az oktogont. Ugyanakkor elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra. A 15-3-as mérleggel büszkélkedő Barber 2021 februárja óta először szenvedett vereséget, ám érdekes, mód akkor Grasso ellen kapott ki.
A brutális befejezés előtt a szurkolók és még az MMA legendás alakjai is értetlenül álltak, többen is megjegyezték, hogy ritkán látni olyat, hogy valakit még fojtással próbálnak harcképtelenné tenni, miután már gyakorlatilag kiütötték. Sokan a bírót kritizálták, mondván, nem lett volna szabad hagynia, hogy
A szervezők később közölték, hogy nem csak Barber, hanem Ignacio Bahamondes és Ricky Simon is kórházba került.
- Kapcsolódó cikkek: