Eldőlt, hosszú, 32 éves szolgálati időt követően nyugdíjba vonult a rendőrségről Mike Beltran, akit különleges szakálláról is ismerhetnek az UFC szerelmesei, ugyanis a szervezet egyik vezetőbírója a meccseken. Az 58 éves Beltran a Los Angeles megyei seriffhivatal őrmestereként szolgált, illetve a kábítószer-ellenes hivatal (DEA) egykori tisztje is volt.

Az UFC-re koncentrálhat a volt rendőr

Beltran a nyugdíj mellett is aktív marad, ugyanis így ezentúl már csak az MMA-ra fog koncentrálni, ahol szintén nem számít kezdőnek az oktagonban. Eddig nem kevesebb, mint 400!!! UFC meccsen dolgozott, ami a többi szervezetet még nem számolva is elképesztően magas szám.