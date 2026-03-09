Veszprémben négy éve egy diákolimpián szúrta ki Szigeti Csongor edző a magas, hosszú végtagokkal rendelkező fiút. Horváth Botond akkor még nem látott atlétikaedzést belülről: egyszerűen csak leugrott a pályára versenyezni. Az első szárnypróbálgatásokról, korai ugrásokról készült videókat néha ma is előveszik a nosztalgia és a tanulság kedvéért.

Horváth Botond, a távolugrás magyar reménysége idén már a korosztályos világranglistát is vezette

Fotó: Kohut Árpád

Pár napja pont előjött egy felvétel az egyik legelső távolugró edzéséről. Elég nagy a kontraszt, jót mosolyogtunk rajta, mennyit fejlődött azóta

– meséli az edző.

A történetben volt egy kis sorsszerűség is. Miközben Csongor szeme megakadt a fiún, Botond testnevelő tanára éppen abban a pillanatban kereste a kapcsolatot a klubbal. A kémia azóta is töretlen edző és tanítványa között – Botond szerint ez kell is, mert ha nem működne, aligha jönnének az ilyen eredmények.

Nem Horváth Botond volt a leggyorsabb az osztályban

Ma már 11 másodpercen belül futja a 100 métert, ami brutális alapot ad a távolugráshoz. Gyerekként azonban nem ő volt a grund királya.

„Érdekes volt, mert az általános suli végén az osztályból nem én voltam a leggyorsabb. De azért látni lehetett, hogy ügyes vagyok benne” – mondja Botond az Origo Sport érdeklődésére.

Az atlétikában sokan már óvodás korban a specializáción gondolkodnak, ő viszont csak 13 évesen került a rendszerbe. Szigeti Csongor elmondta, miért nem lett gond ebből a késésből.

„A korai specializáció szerintem semmiképpen nem jó, inkább a sokoldalú képzésben hiszek. Minél változatosabban kell bevezetni a gyereket az atlétikába, és ráérünk 16-17 évesen eldönteni, milyen irányba tereljük. Előtte mindent ki kell próbálnia egy sportolónak.”

Remekül tud együtt dolgozni mester és tanítvány

Fotó: Jani Martin

A gyors fejlődés ilyenkor óhatatlanul elindítja a kérdést: mennyire nehéz mindezt 17 évesen kezelni, amikor hirtelen, sokan már csodát várnának? Botond erre meglepően higgadt választ ad:

Annyira nem érzem ezt a nyomást, hogy ez nehéz lenne. Azért már pár éve csinálom... Ennyi idő alatt meg lehet szokni.

De mi lesz a hármasugrással?

Botond egyszerre két fronton támad: 100 méteren a válogatott 4×100-as váltó keretének a tagja, de a szíve a távolugró gödörhöz húz. Mint mondja, a távolugrást azért szereti jobban, mert ott hat kísérletre van lehetőség, hosszabb a verseny, és „tovább tart az izgalmi faktor”.