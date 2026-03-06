A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt szombaton törölték azt a repülőgépet, amellyel a magyar úszóválogatott egy része hazatért volna Ománból. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke aznap a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott: „Fantasztikus kéthetes edzőtáboron vagyunk túl, és a csapat egy része indulna haza. Itt vagyunk az ománi reptéren, és úgy volt, hogy 13.10 perckor indul a repülőgépünk, ami némi késéssel érkezett meg, de 13.30-kor bejelentették, hogy Omán légtérzár alá került, és az összes kimenő járatot törölték.”

A magyar úszóválogatott valamennyi tagja

Fotó: Facebook/Magyar Úszó Szövetség

Hazatért az úszóválogatott

Akkor négyen ragadtak a légikikötőben, a küldöttség nagyobb részének eleve csütörtökig tartott volna az edzőtábor, az MÚSZ közösségi oldala pedig pénteken arról számolt be, hogy a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott valamennyi versenyzője és edzője, összesen 23 fő épségben hazatért Ománból.

Mostantól itthon zajlik a felkészülés, öt hét múlva kezdődik az ob Sopronban

– olvasható a Facebook-bejegyzésben.