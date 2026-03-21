Kasia Niewiadoma és Kim Le Court-Pienaar is azok között volt, akik súlyos bukásba keveredtek a női Milánó–San Remo hajrájában. A két esélyes a Cipressa lejtmenetében, egy beláthatatlan kanyarban esett el 19 kilométerrel a cél előtt nem sokkal Vas Blanka mögött. A baleset több csapat versenyzőit is érintette, az EF Education-Oatly, a Visma-Lease a Bike és a Human Powered Health bringásai is a földre kerültek.

Vas Blanka csapattársa nyerte az egynapos viadalt

Vas Blanka mögött történt a hatalmas bukás

A 156 kilométeres egynapos viadal végénél történt bukásból Deborah Silvestri (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) jött ki a legrosszabbul, miután később érkezve átrepült a szalagkorláton, és több métert zuhant az alatta lévő útra. Csapata később közölte, hogy eszméleténél van, és kórházba szállították, de állapotáról nem adtak ki további információt.

Le Court-Pienaar ugyan érintett volt a bukásban, de vissza tudott ülni a kerékpárra, és végül célba ért – igaz, 7 perc 34 másodperces hátránnyal, a 99. helyen. A verseny után elmondta, mi történt, és azt is, hogy azonnal Niewiadoma állapotát ellenőrizte.

„Mindenki előttünk esett el. Akkor tudtam, hogy vége a versenynek. Az első gondolatom az volt, hogy megnézzem, jól van-e, mert nem nézett ki jól. Megkérdeztem, hogy rendben van-e. Reagált, de szerintem beütötte a fejét. Lehet, hogy túl gyorsan ment, nem tudom. Azt hiszem, ő ment elöl. Ez egy beláthatatlan kanyar, így nem láttam pontosan, mi történt, de nem nézett ki jól.”

A versenyt végül Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) nyerte Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) előtt. Kopecky csapattársának, Vas Blankának is sokat köszönhet, hiszen az utolsó emelkedő lábáig ő vitte a csapatát.