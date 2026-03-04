Még szinte meg sem száradt a tinta Enyingi Sára történelmi, amerikai profi szerződésén, az álompár a részletekről is beszámolt. Bár eddig Miami volt a bázis, Veres Roland az Origo Sportnak adott nyilatkozatában megerősítette: elhagyják Floridát, és a boksz világfővárosába, Las Vegasba teszik át a székhelyüket.

Veres Roland (b) és Enyingi Sára (j) számára óriási lehetőség a Las Vegas-i átigazolás

Fotó: David Velez / UPC

Veres Roland és Enyingi Sára Las Vegasban

A váltás nem csupán környezetváltozás, hanem kőkemény szakmai előrelépés. A páros a világ egyik leghíresebb edzőtermébe, a Salas Boxing Academybe költözik. Ez az a hely, ahol a szakma krémje készül.

Itt hagyjuk Miamit és Las Vegasba költözünk, a világ egyik legjobb edzőtermébe. Mostantól Ismael Salas lesz az edzőnk, aki már 1997-ben az év edzője volt a profik között

– árulta el Roland az Origo Sportnak. Salas neve garancia a sikerre: ő csiszolta többek között Roland példaképe, Jorge Linares technikáját is.

Az Origo Sport egy hónapja Csepelen forgatott Veres Rolandékkal:

A magyar páros olyan illusztris társaságba csöppen, ahol nap mint nap 6-8 profi világbajnok izzad a zsákokon. Roland és Sára többek között az alábbi világklasszisokkal fog együtt készülni:

Robeisy Ramírez (kétszeres olimpiai bajnok)

Yordenis Ugás (aki nyugdíjba küldte Manny Pacquiaót)

Erislandy Lara (a sportág egyik legtechnikásabb bajnoka)

Guillermo Rigondeaux (kétszeres olimpiai bajnok)

Rolly Romero és a feltörekvő kubai sztár, David Morrell.

Sára megtörte a jeget: „Furcsa ezt kimondani”

A költözés mellett a legfontosabb hír Sára hivatalos bemutatkozása a profik között. A fiatal tehetség saját közösségi oldalán is megerősítette a nagy hírt:

Aláírtam életem első szerződését Amerikában. Ezzel én lettem az első magyar női ökölvívó, akit amerikai menedzsment kezd el felépíteni.

Sára számára a vegasi edzőtábor különleges motivációt is tartogat, hiszen ott készül kedvenc női ökölvívója, az abszolút világbajnok Alycia Baumgardner is. „Szeretnék önmagam legjobbjává válni, a súlyomban lévő világbajnoki címet elnyerni” – tette hozzá Sára.

Vissza a térképre: április végén jöhet a folytatás

Roland, aki kedden írta alá az új, meghosszabbított amerikai szerződését, már a következő mérkőzésére is kitért. Bár a részleteket még homály fedi, annyit elárult, hogy egy április végi gálán léphet szorítóba, és a célja egyértelmű.

Már nem felhozó emberként jövünk ki Amerikába, hanem azért, mert minket építenek, és világbajnokok szeretnénk lenni. Vissza akarjuk helyezni a magyar profi ökölvívást a térképre

– fogalmazott Roland.