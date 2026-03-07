A korábbi 100 méteres világbajnok Fred Kerley-t két évre eltiltották doppingellenes szabályszegés miatt. A bíróság megállapította, hogy Kerley „hanyag és bizonyos mértékben gondatlan” volt, mivel nem tartotta be a doppingellenes szabályokat, miután az amerikai sportoló 2024. május 11. és december 6. között három alkalommal nem jelentette be tartózkodási helyét.

A korábbi világbajnok, Fred Kerley (középen)

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Véget érhet a korábbi világbajnok karrierje

Kerley-t tavaly augusztusban ideiglenesen felfüggesztette az Atlétikai Integritási Hatóság (AIU), és emiatt kihagyta a szeptemberi tokiói világbajnokságot. A 30 éves sportoló eltiltása 2027. augusztus 11-ig tart, és 2024. december 6. és 2025. augusztus 12. közötti versenyeredményeit, beleértve a pénzdíjakat, díjakat és címeket is érvénytelenítették/elvették. Kerley-nek emellett 3 000 font perköltséget és egyéb kiadásokat is meg kell fizetnie a World Athleticsnek.

A Nemzetközi Doppingellenes Kódex szerint egy sportoló 12 hónapos időszakon belül nem mulaszthat el három doppingellenes tesztet és/vagy jelentkezési kötelezettséget. Az AIU közölte, hogy a Fegyelmi és Fellebbviteli Bíróság nem vette figyelembe Kerley negyedik állítólagos jelentkezési kötelezettségének elmulasztását december 7-én, mivel az első három alapján már megállapította, hogy szabálysértést követett el. Kerley 100 méteres síkfutásban aranyérmet nyert a 2022-es világbajnokságon, valamint 2019-ben és 2023-ban a férfi 4x100 méteres váltóban is bajnok lett.

Az elmúlt két olimpián is dobogóra állhatott 100 méteres síkfutásban: ezüstérmet nyert Tokióban 2020-ban, bronzérmet Párizsban 2024-ben. „Tekintettel erre a tapasztalatra és arra, hogy 2017 óta tagja a tesztelési csoportnak, a bíróság úgy ítélte meg, hogy Kerley-nek nagyobb óvatossággal kellett volna eljárnia” – áll az AIU nyilatkozatában.

Az AIU vezetője, Brett Clothier így nyilatkozott: „Sajnos a kifinomult doppinganyagok csak néhány napig, vagy akár csak néhány óráig mutathatók ki a sportoló mintájában a beadást követően. A doppingellenes szervezeteknek képesnek kell lenniük arra, hogy a sportolókat előzetes értesítés nélkül, az általunk választott napon és órában teszteljék, ellenkező esetben a doppingellenes programok nem működnek, és a doppingoló sportolók könnyen elkerülhetik a kimutatást. A tartózkodási helyre vonatkozó szabályok ezért alapvető fontosságúak a sport integritása szempontjából, és azokat be kell tartani. Az AIU továbbra is szigorúan fogja érvényesíteni a tartózkodási helyre vonatkozó követelményeket, hogy megvédje minden sportoló jogát a tiszta versenyhez.”