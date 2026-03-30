A 37 éves versenyző tavaly a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon világcsúccsal nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában, első nőként teljesítve legalább 300 métert a víz alatt. Törőcsik jelenleg a Fülöp-szigeteken, Mabini térségében készül, ahol hetek óta mélységi edzőtáborban hangol az áprilisi, a Szabadtüdős Búvársport Nemzetközi Szövetsége (AIDA) égisze alatt megrendezendő viadalra, ahol ismét világcsúcsra készül.

Világcsúcs küszöbén Törőcsik Zsófia

A világbajnok sportoló az elmúlt években látványos fejlődést mutatott és mára a nemzetközi ranglistán is az élmezőnyhöz tartozik: a mindenkori freediving világranglistán – a medencés és mélységi eredményeket együttesen figyelembe véve – jelenleg a második helyen áll. Az idei szezonban elsősorban a mélységi számokra helyezi a hangsúlyt, felkészülése is ennek megfelelően alakul.

Az edzések alapján már most remek formában van, ugyanis már szinte minden szakágban – bifin (két uszony), monofin (egy uszony) és free immersion (uszony nélküli mélységi merülés) – elérte a 100 métert, utóbbiban néhány méterre megközelítve az aktuális világcsúcsot.

A merülések során Törőcsik már megtapasztalta a nagy mélységek sajátos élettani hatásait is, például a nitrogén-narkózist, amely komoly mentális kihívást jelent a sportolók számára.

Nagy célokkal érkeztem ide és bár tartottam egy hosszabb pihenőt év elején, mostanra a merülések és a nagy súlyos edzések is nagyon jól haladnak, erősnek érzem magam. Nagyon motivált vagyok.

Most minden a felkészülésről szól, egyre tudatosabban építjük fel az edzéseket, és ahogy közeledik az első verseny, egyre nagyobb hangsúlyt kap a regeneráció is” – idézte az MTI a nOxygen Apnea Club klasszisát.

Az áprilisi, Fülöp-szigeteki mélységi verseny után május végén és június elején Budapesten rendezik meg a medencés világbajnokságot, ahol Törőcsik komoly célokkal áll rajthoz. Ezt követően júniusban a horvátországi Adriatic Depth Trophy, majd ősszel a ciprusi mélységi világbajnokság szerepel a programban, miközben a nyári időszakban edzőtáborok és felkészülési blokkok várnak rá.