Hivatalos közösségi oldalán jelentette be a Magyar Súlyemelő-szövetség, hogy április 7-én, életének 82. évében meghalt Ambrus László, a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja.

Elhunyt Ambrus László

Ambrus László kedd este hunyt el

„Ambrus László a nyomás örökös magyar csúcstartójaként, sportágunk meghatározó egyéniségeként írta be magát a hazai súlyemelés történetébe. Versenyzőként, majd edzőként és szövetségi kapitányként generációkat inspirált, tudása, szenvedélye és elhivatottsága példaértékű volt mindannyiunk számára” − olvasható a szövetség Facebook oldalán.

Az elismert edző irányítása alatt a magyar csapat két olimpiai érmet szerzett 1988-ban, a szöuli ötkarikás játékokon Messzi István és Jacsó József is második helyezést ért el.

Hisszük, hogy odaát is azt teszi majd, amit egész életében: erősít, tanít, és bajnokokat nevel

− teszik hozzá.