Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Gyászol a Magyar Súlyemelő-szövetség. Életének 82. évében elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelősport ikonikus alakja, akinek kezei alatt a magyar csapat két olimpiai ezüstérmet szerzett Szöulban.

Hivatalos közösségi oldalán jelentette be a Magyar Súlyemelő-szövetség, hogy április 7-én, életének 82. évében meghalt Ambrus László, a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja.

Elhunyt Ambrus László
Elhunyt Ambrus László
Ambrus László kedd este hunyt el

„Ambrus László a nyomás örökös magyar csúcstartójaként, sportágunk meghatározó egyéniségeként írta be magát a hazai súlyemelés történetébe. Versenyzőként, majd edzőként és szövetségi kapitányként generációkat inspirált, tudása, szenvedélye és elhivatottsága példaértékű volt mindannyiunk számára” − olvasható a szövetség Facebook oldalán.

Az elismert edző irányítása alatt a magyar csapat két olimpiai érmet szerzett 1988-ban, a szöuli ötkarikás játékokon Messzi István és Jacsó József is második helyezést ért el.

Hisszük, hogy odaát is azt teszi majd, amit egész életében: erősít, tanít, és bajnokokat nevel

− teszik hozzá. 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról