Megsérült a női tenisz-világranglista első helyezettje. Arina Szabalenka a közösségi oldalán jelentette be, hogy a sérülés miatt nem indul a hétfőn kezdődő stuttgarti salakpályás tornán.

A világelső Arina Szabalenka legutóbb március végén lépett pályára, akkor három játszmában legyőzte az amerikai Coco Gauffot a miami keménypályás tenisztorna női döntőjében. A női világranglistát 85. hete vezető sztárjátékos ezzel az ötödik női teniszező lett, aki egymás után nyert Indian Wells-ben és Miamiban.

Arina Szabalenka kihagyja a stuttgarti tenisztornát
Fotó: MAURICIO PAIZ / NurPhoto

Sérülés miatt visszalépett Arina Szabalenka

A fehérorosz teniszező azonban csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy a torna megnyerése után megsérült, és mivel még nem épült fel teljesen, így visszalép a stuttgarti versenytől.

A 27 éves világsztár az elmúlt öt évben négyszer jutott döntőbe Stuttgartban, ám nyernie még egyszer sem sikerült. 2021-ben Ash Bartytól, 2022-ben és 2023-ban Iga Swiatektől, 2025-ben pedig Jelena Ostapenkótól kapott ki. 

„Sajnos Miami után megsérültem, és hiába próbáltam mindent megtenni, hogy időben felépüljek, még nem állok készen” – írta Instagram-sztorijában a fehérorosz teniszező, akinek nem rég kérte meg a kezét milliomos brazil barátja.

 „Mindig szeretek visszatérni Stuttgartba. Annyira különleges az a hangulat, amit a szurkolók teremtenek és az a támogatás, amit ott kapok” – tette hozzá Szabalenka, aki reményét fejezte ki, hogy a jövőben lesz még esélye nyernie a salakos tornán.

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka
