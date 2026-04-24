Az FTC 22 éves olimpiai bronzérmese az utolsó körben tökélesen váltott ritmust, és riválisainál sokkal jobb íveket választott, így nagy fölénnyel diadalmaskodott. Betlehem Dávid az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, karrierje során a mostani a második vk-sikere.

Betlehem Dávid aranyérmes az ibizai világkupaversenyen

Fotó: Mauro Pimentel/AFP

A fiatal magyar úszó sikerével biztosította helyét a nyári Európa-bajnokságon vízbe ugró magyar csapatban is, amelyben Rasovszky Kristóf már "védett" volt. Az olimpiai bajnok végül nyolcadikként csapott célba.

Az MTI azt írja, hogy a párizsi Eb-csapatba még egy hely volt kiadó, ezt Kovács-Seres Hunor szerezte meg, miután éppen Nagy Nándort megelőzve a 25. helyen csapott célba.

A női mezőnyben legjobb magyarként Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert 10 kilométeren, míg Fábián Bettina nyolcadikként csapott célba.

A hatalmas hullámok között megrendezett viadalon a FTC Európa-bajnoka kiváló hajrával szerezte meg a harmadik helyet, ezzel pályafutása során először állhatott dobogóra a vk-sorozatban egyéniben.

A számot, akárcsak az első állomáson, az olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson nyerte nagy fölénnyel.

Nagy Napsugár a 35., Miszlai Mira a 36. helyen végzett, ezzel előbbi kiharcolta a jogot, hogy induljon a nyári, Párizsban sorra kerülő Európa-bajnokságon. Mihályvári-Farkas és Fábián Eb-részvétele már korábban eldőlt.

A 67 fős mezőnyben szerepelt még az élete első nyíltvízi vk-versenyén induló Késely Ajna, aki feladta a küzdelmet.

Nyíltvízi világkupa, Ibiza:

férfi 10 km:

1. Betlehem Dávid 1:52:39.9 óra

2. Sacha Velly (francia) 1:52:44.2

3. Andrea Filadelli (olasz) 1:52:45.0

...8. Rasovszky Kristóf 1:52:55.2

...25. Kovács-Seres Hunor 1:53:52.0

...26. Nagy Nándor 1:53:52.3

...34. Kárpáti Máté 1:54:05.…

...56. Pittlik Zsigmond 2:03:28.8

női 10 km:

1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:51.30 óra

2. Angela Martinez Guillen (spanyol) 1:58:56.30

3. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:01.30

...8. Fábián Bettina 2:00:58.7

...35. Nagy Napsugár 2:08:14.5

...36. Miszlai Mira 2:08:16.3