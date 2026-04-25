Összejött a duplázás. Betlehem Dávid aranyérmet nyert három kilométeren a férfiaknál a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának ibizai második fordulójában szombaton.

Fotó: hunswim

Betlehem Dávid megállíthatatlan volt

A népes mezőny miatt a férfiaknál három előfutamot rendeztek, melyekből az első tíz-tíz helyezett jutott tovább a 30 fős elődöntőbe. A selejtezők során az olimpiai bronzérmes Betlehem megnyerte a saját futamát, Kreisz Bálint 11., Sárkány Zétény 16., Pittlik Zsigmond pedig 24. helyen fejezte be szereplését. A második előfutamban Kovács-Seres Hunor a harmadik, Kárpáti Máté a hetedik, míg Huszti Márton a nyolcadik helyről lépett tovább, a 11. Nagy Nándor viszont kiesett. A harmadik csoportban Poteczin Dániel tizedikként kiharcolta az elődöntőt, de Marosszéki Armand 11-edikként búcsúzott.

Az elődöntő öt magyarja közül Betlehem elsőként csapott a célba, de a többiek nem tudták kvalifikálni magukat a fináléba, mivel Kovács-Seres 21., Kárpáti 26., Huszti 29., Poteczin pedig 30. lett.

A döntő egyetlen magyarja, a pénteken 10 kilométeren aranyérmes Betlehem szinte végig vezetve, magabiztosan szerezte meg a győzelmet, csaknem két másodpercet verve a második olasz Gregorio Paltrinierire.

„Nagyon örülök az újabb aranyéremnek, ez egy jó verseny volt. Kicsit fáztam az etapok között, szerencsére jó melegen tudtam tartani az izmokat, és a rajtnál nem remegtem annyira. Azért is volt fontos, mert így az ötszázon egy jó delfin után élre tudtam állni, elsőnek befordulni, utána nem is nagyon jöttek mellém és próbáltak erősködni, inkább maradtak mögöttem és haladtunk rendben. Most visszaállunk a munkába, aztán remélem, jövő héten hasonlóan tudunk szerepelni” – nyilatkozott a magyar szövetség honlapjának a győztes.

Nyíltvízi világkupa, Ibiza:

férfi 3 km:

1. BETLEHEM DÁVID 5:43,3 p

2. Gregorio Paltrinieri (olasz) 5:45,2

3. Marc-Antoine Olivier (francia) 5:46,6

korábban, női 3 km:

1. Moesha Johnson (ausztrál) 6:19,8 perc

2. Lea Boy (német) 6:22,8

3. Kadzsimoto Icsika (japán) 6:27,4

4. Fábián Bettina 6:27,5