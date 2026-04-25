Mint ismert, Betlehem Dávid remekelt a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának ibizai második fordulójában, amikor az olimpiai bronzérmes sportoló aranyérmet szerzett a 10 kilóméteres versenyen, majd ugyanezt megtette a 3 km-es sprintversenyen is.
Betlehem Dávid szereplését Spanyolországban is megénekelték
Az ibizai megmérettetésről a Marca című spanyol lap is beszámolt, hiszen honfitársuk, Mario Méndez a huszadik helyen zárta a 10 kilóméteres versenyt, azonban Betlehem Dávidot nem magyarként, hanem olaszként jellemezték. Vélhetően azért történhetett ez a baki, mivel az első ötben három olasz úszó is zárt, a táv győztese azonban a Fradi sportolója lett.
„Az időjárás még mindig nem volt ideális, de nem tudták megállítani az olasz Betlehem Dávidot (1:52:39.9), aki a 2026-os ibizai nyíltvízi úszó világkupa férfi 10 km-es versenyének második szakaszában a dobogó tetejére állhatott fel” − írja a Marca.
Betlehem egy figyelemre méltó hajrával biztosította be a győzelmet, miután a verseny nagy részét az olaszok uralták. Betlehem a még mindig nem ideális tengeri viszonyok ellenére is jó időt úszott”
− tették hozzá. Szombaton pedig duplázott Betlehem, hiszen a három kilóméteres sprintverseny is ő szerezte meg az aranyérmet, a Marca itt már magyarként írt a verseny győzteséről.
Nyíltvízi világkupa, Ibiza: férfi 10 km:
1. Betlehem Dávid 1:52:39.9 óra
2. Sacha Velly (francia) 1:52:44.2
3. Andrea Filadelli (olasz) 1:52:45.0
...8. Rasovszky Kristóf 1:52:55.2
...25. Kovács-Seres Hunor 1:53:52.0
...26. Nagy Nándor 1:53:52.3
...34. Kárpáti Máté 1:54:05....
...56. Pittlik Zsigmond 2:03:28.8
