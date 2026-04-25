Mint ismert, Betlehem Dávid remekelt a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának ibizai második fordulójában, amikor az olimpiai bronzérmes sportoló aranyérmet szerzett a 10 kilóméteres versenyen, majd ugyanezt megtette a 3 km-es sprintversenyen is.

Betlehem Dávid szombaton is aranyérmet szerzett

Fotó: Fradi.hu

Betlehem Dávid szereplését Spanyolországban is megénekelték

Az ibizai megmérettetésről a Marca című spanyol lap is beszámolt, hiszen honfitársuk, Mario Méndez a huszadik helyen zárta a 10 kilóméteres versenyt, azonban Betlehem Dávidot nem magyarként, hanem olaszként jellemezték. Vélhetően azért történhetett ez a baki, mivel az első ötben három olasz úszó is zárt, a táv győztese azonban a Fradi sportolója lett.

„Az időjárás még mindig nem volt ideális, de nem tudták megállítani az olasz Betlehem Dávidot (1:52:39.9), aki a 2026-os ibizai nyíltvízi úszó világkupa férfi 10 km-es versenyének második szakaszában a dobogó tetejére állhatott fel” − írja a Marca.

Betlehem egy figyelemre méltó hajrával biztosította be a győzelmet, miután a verseny nagy részét az olaszok uralták. Betlehem a még mindig nem ideális tengeri viszonyok ellenére is jó időt úszott”

− tették hozzá. Szombaton pedig duplázott Betlehem, hiszen a három kilóméteres sprintverseny is ő szerezte meg az aranyérmet, a Marca itt már magyarként írt a verseny győzteséről.

Nyíltvízi világkupa, Ibiza: férfi 10 km:

1. Betlehem Dávid 1:52:39.9 óra

2. Sacha Velly (francia) 1:52:44.2

3. Andrea Filadelli (olasz) 1:52:45.0

...8. Rasovszky Kristóf 1:52:55.2

...25. Kovács-Seres Hunor 1:53:52.0

...26. Nagy Nándor 1:53:52.3

...34. Kárpáti Máté 1:54:05....

...56. Pittlik Zsigmond 2:03:28.8