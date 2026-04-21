A tavalyi birkózó-világbajnokság magyar bronzérmese hétfőn az elődöntőig remekül birkózott, előbb a hazai Kevin Kupit simán verte, majd a negyeddöntőben ritkán látható bravúrral, ötpontos hátrányból fordított és 6-5-re győzött az azeriek világbajnoki bronzérmese, Sanan Suleymanov ellen. A folytatás aztán már nem sikerült, a georgiai Ramaz Zoidze ugyanis pillanatok alatt válldobást mutatott be rajta, majd Fritsch rászaladt egy csípődobásra is, így kevesebb mint egy perc alatt 8-0-s technikai tussal kikapott. A Csepeli TC birkózója a veresége után hosszú ideig tépelődött saját hibáin, kedd estig viszont volt ideje túltenni magát az eredményen és készülni a bronzmeccsre, melyben a délelőtti vigaszágon két győzelmet arató horvát Antonio Kamenjasevic várt rá.

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Fritsch Róbert bronzérmes a birkózó Európa-bajnokságon

A 72 kg-ban Eb-győztes, 77-ben tavaly vb-harmadik magyar a melegítőcsarnokban nyugodtnak tűnt és a szőnyegre lépve sem látszott rajta idegesség. A bíró sípszavára lendületesen támadott ellenfelének, aki az első percet azzal töltötte, hogy a magyar ne találjon fogást rajta. Mivel ez ebben a sportágban kimeríti a passzivitás fogalmát, kevesebb mint másfél perc után meg is kapta a figyelmeztetését, Fritsch pedig az ezért járó pontot (1-0) és a lenti támadás lehetőségét. A parterhelyzet nem hozott pontot, a magyar birkózó fejlefogással próbálkozott, amiből a horvát fel tudott állni, így állásból kellett tovább próbálkozniuk a feleknek. A félidőig izgalommentes állóbirkózás következett, majd a szünet után sem sokat változott a meccs képe.

A második szakaszban a szokásoknak megfelelően 40 másodperc után fordult a kocka és a korábbi kedvezményezettet, ebben az esetben Fritschet, küldték le (1-1), akinek csak "annyi" volt a feladata, hogy jól védekezzen, mivel az előbb szerzett ponttal ő állt jobban. A horvát maximálisan megkapta a lehetőséget a mérkőzésvezetőtől, hosszú másodpercekig próbálkozhatott, ám esélye sem volt az akcióra. Így állásból kellett volna pontot csinálnia ellenfelén, aki viszont a hajrában rendkívül koncentráltan, stabilan védekezett. Kamenjasevicnek nem adott esélyt, majd a hat perc végén örömmel rohant Lőrincz Viktor szövetségi kapitányhoz ünnepelni, aki hálából leszaltózta a tiranai Eb friss bronzérmesét

Borzalmasan elfáradtam, alig állok a lábamon. A tegnapi elődöntőt nagyon sajnálom, én rontottam el, de ma sikerült megcsinálnom, amit szerettem volna. A tavalyi vb-n birkóztam már a horvát ellen, s akkor hátrányból ki tudtam tolni. Most én voltam jobb helyzetben és neki kellett volna az akció, de nem adtam rá esélyt. Nagyon boldog vagyok és mindenkinek nagyon hálás, aki ehhez a sikerhez hozzásegített. Ez egy fontos állomás az olimpiáig vezető úton”

– mondta mosolyogva az MTI-nek Fritsch Róbert, aki karrierje harmadik kontinensbajnoki érmét szerezte.