Az FTC sportolója szerda délelőtt meccs nélkül jutott tovább a birkózó Eb selejtezőjéből, majd a negyeddöntőben technikai tussal kikapott a címvédő Alina Saucsuktól, aki később döntőbe jutott és vigaszágra segítette őt. Szabados Noéminek a bronzmérkőzésért a lengyel Karolina Domaszukoit kellett legyőznie, s ez ha nem is parádés birkózással, de összességében magabiztosan sikerült neki.

Szabados Noémi egy ponttal veszítette el bronzmeccsét a birkózó Eb-n

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Szabados hosszú ideje alapembere a válogatottnak, és évek óta várják tőle a kiugró eredményt. Martin Gábor szövetségi kapitány a döntős program előtt azt hangsúlyozta az MTI-nek, hogy nagy lökést adna a 24 éves birkózónak, ha végre sikerülne dobogóra állnia világversenyen. Ugyanakkor elismerte, hogy a román színekben versenyző, ukrán származású Kateryna Zelenykhet korábban még nem sikerült legyőznie, de többször vívott már vele szoros, kiélezett csatát.

Szabados Noémi drámai csatában veszítette el bronzmérkőzését a birkózó Eb-n

A szakvezető azt is megjegyezte, hogy a délelőttinél jobb birkózásra lesz szüksége versenyzőjének, aki a vigaszági meccse után ugyancsak azt nyilatkozta, hogy darabosnak érezte a mozgását, de ígérte, estére ezen változtatni fog.

A mérkőzést mindkét fél óvatosan kezdte, hosszú másodpercekig távolról kapaszkodtak a szőnyeg közepén, és úgy tűnt, mintha egyikük sem tervezné, hogy akciót kezdeményez. A teljesen meddő küzdelmet Szabados figyelmeztetése törte meg, amit előbb passzivitásért, később pedig szabálytalanságért kapott. A második perc közepén aztán a 65 kg-ban világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, tavaly már 68 kilóban Eb-második Zelenykh támadott és mögé ment (0-2), majd a harmadik percben a magyar akcióképtelensége miatt további egy ponttal gazdagodott (0-3).

Szabados Noémi az első szakaszban nem mert kockáztatni, de a meccs még nem dőlt el, és bízni lehetett egy jobb folyatásban. Ennek ellenére a második szakasz első két percében is a román volt a jobb, és egy levitellel 5-0-ra növelte előnyét. A magyar sportoló aztán egy perccel a vége előtt változtatott harcmodort, előbb egy-két elhalt lábratámadási kísérlete volt, majd egy egészen látványos és bravúros fejenátforgatással megdobta Zelenykhet (4-5). Az akció négy pontot ért és Szabados számára elérhető közelségbe került az érem. Ő pedig az utolsó félpercben óriási akarattal harcolt, igyekezett indítani, s bár a végén bement lábra, ellenfele blokkolni tudta, így Szabados Noémi az ötödik helyen zárt.