Szőke Alex, a 2021-es birkózó-világbajnokság magyar ezüstérmese délelőtt döcögősen kezdett az örmény Hajk Hlojannal szemben, ám 1-3-as hátrányból szép akciókkal magabiztosan fordított, majd a negyeddöntőben simán verte a török Abdül Kadir Cebit.

Szőke Alex döntős a tiranai birkózó Európa-bajnokságon

Mintegy két és fél órával a negyeddöntője után következett az ukrán Vladen Kozliuk elleni elődöntője, melyet megelőzően Lőrincz Viktor szövetségi kapitány csak annyit mondott, hogy Szőkének le kell győznie az ukrán kötöttfogásút.

Szőke Alex sérülten tett csodát a birkózó Európa-bajnokságon

Szőke – akinek a negyeddöntő csúnya horzsolást hagyott a nyakán – jól kezdett az elődöntőben, állásból – ahogy az előző meccsén – magabiztosan birkózott, veszélyes karberántásokkal próbálkozott, majd 1 perc 20 másodpercnél egy csípődobást is megkísérelt, ami azonban nem sikerült, ráadásul utána ápolást is kért. Az ijedség nem tartott sokáig, Szőke ugyanis gyorsan jelezte, hogy kész a további harcra, néhány másodperc múlva pedig már parterhelyzetből kezdeményezhetett, mivel az ukránt passzivitásért büntették (1-0). Lentről ezúttal az akció elmaradt, a folytatásban viszont állásból továbbra is Szőke irányított, ami a bíróknak is feltűnt, ugyanis a második szakasz első percének végéhez közeledve Kozliuk megkapta második leküldését (2-0).

A parterhelyzet az előzőhöz hasonlóan alakult, a magyar birkózó nem tudott pörgetni, ám előnye tekintélyesnek látszott az ukrán addigi birkózását látva. Kozliuk nem sokkal később még kapott egy esélyt, a magyart ugyanis leküldték - pont viszont ezért már nem járt -, ám képtelen volt megbillenteni ellenfelét, majd hiába reklamált lábfogást, a videózás is bizonyította, hogy Szőke tisztán védekezett. A rossz challenge-dzsel így már 3-0 volt az előny, a folytatásban pedig az ukránnak nem maradt ereje, így Szőke karrierje során először Európa-bajnoki döntőbe jutott.

Ma minden úgy alakult, ahogy terveztem. Egyedül az első meccsemen volt egy kisebb hibám az örmény ellen, de utána gyorsan tudtam váltani szerencsére. Ez a meccs fizikálisan nagyon nehéz volt és nagyon örülök a győzelemnek, sokat jelent. Azt pedig nagyon remélem, hogy ez a forma holnapig kitart és a csuklyám is rendbe jön, amit most kicsit meghúztam”

– értékelte a napját az MTI-nek Szőke Alex.