A Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokság kötöttfogású része lezárult, Vitek Dárius (130 kg, Tatabánya) ezüst- és Fritsch Róbert (77 kg, Csepel TC) bronzérme után szerda este még két honfitársunknak volt esélye arra, hogy a szakági dobogóra állhasson. Egészen pontosan a vb-2., Eb-3., olimpiai 5. Szőke Alex (97 kg, ESMTK) ottani helye biztos volt a döntőbe jutásával, csak az számított kérdésesnek, hogy melyik fokára lép majd. A címvédő és vb-ezüstérmes bolgár rivális, Kiril Milov szenzációs formát mutatott a másik ág letarolásával, ám legutóbbi meccseik szorossága jelenthetett reményt a számunkra. Ez is szorosan alakult, a különbséget az jelentette, hogy a bolgár klasszis egy leküldésből kihozott egy fejlefogásos billentést, Szőke viszont kettőből hiába próbálkozott. A 3-1-es vereség pályafutása első Eb-ezüstjét jelentette, amit így értékelt: „ Fáj, nagyon fáj. Az első menetben a passzivitás után a fejlefogást eladta, kétszer volt lehetőségem támadni lentről, nem ment, úgyhogy így jártam. Pozitívan kell tekinteni a dolgokra, tavaly bronzérmes voltam, most második lettem, hosszú az út, nehéz, de úgy vélem, jó az, amit csinálunk és visszatértem önmagamhoz.”

Újabb két magyar érem a birkózó Európa-bajnokságon

Tovább remekelnek a magyarok a birkózó Európa-bajnokságon

A vb- és Eb-2. Lévai Zoltán (82 kg, BHSE) a 2019-es kazahsztáni világbajnoksághoz hasonlóan megint szokásos súlycsoportjánál, a 77 kilónál eggyel feljebb szerepelt, s most bronzmérkőzést vívhatott a vb-3. horvát Karlo Kodriccsal. A rivális egy válldobással ugyan vezetést szerzett, de beragadt a karja, amikor a legidősebb Lévai fivér mögé ment, így sikerült négyszer is bebillenteni. S nem volt vége, még a szünet előtt egy kitolási kísérletet gyors mögékerüléssel szerelt le honfitársunk, 11-2, technikai tus, megvan a bronz! „Jó formában éreztem magam és csalódott voltam, amiért nem jött össze az elődöntő. Ám most nagyon örülök, hogy ezúttal minden úgy alakult, ahogyan azt szerettem volna, és a munkának meglett a gyümölcse” – értékelt a 2023 után második Eb-3. helyét szerző Lévai Zoltán. A magyar kötöttfogásúak így négy éremmel (két-két ezüst és bronz) zárták a tiranai kontinensviadalt.