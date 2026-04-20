Hétfőn Tiranában öt kötöttfogású súlycsoport küzdelmével megkezdődött a 2026-os birkózó Európa-bajnokság. A rajton három magyar birkózó volt érintett, akik közül ketten elhatoltak az esti elődöntőkig, tehát kedden biztosan éremért csatáznak majd. Persze nem mindegy, milyenért. Fritsch Róbert (77 kg, Csepel TC) egy kategóriával lejjebb, 72 kilóban Eb-címig és vb-második helyig, ebbe az olimpiai súlycsoportba fellépve pedig tavaly vb-bronzig jutott. Most az albán Kevin Kupi ellen „melegített be” (4-0-s siker), majd a negyeddöntőben következett a rangadó az Eb-győztes, kétszeres vb-ezüstérmes azeri Sanan Suleymanovval. Aki klasszishoz méltóan kezdett, a szünetig kiléptetéssel, passzivitási ponttal és emeléssel 4-0-ra vezetett, majd a 2. menet elején még egy passzivitási ponttal már 5-0-ra. Van innen visszaút? Aki látta Fritsch tavalyi vb-bronzmérkőzését és ottani hasonló fordítását, az is csak halkan mondta, hogy talán, szerencsére honfitársunk jobban emlékezett a Zágrábban történtekre. Kitolással 1-5, majd fél perccel a vége előtt egy remek állásból fejlefogásos négypontos, 5-5, a kétségbeesett azeri kisóvás (challenge) után 6-5, megvan az elődöntő!

Fotó: Kostadin Andonov / United World Wrestling / MBSZ/UWW

Vitek kiváló versenyzéssel jutott be a birkózó Európa-bajnokság döntőjébe

A tavalyi vb-ezüst- és Eb-bronzérmes Vitek Dárius (130 kg, Tatabánya) sem adta alább, előbb 1-1-gyel, előbb szerzett passzivitási ponttal múlta felül a grúz Szulhan Buidzét, majd jóval fordulatosabb meccsen (0-1, 3-1, majd a vége 3-2) a háromszoros U23-as Eb-nyertes ukrán Mihajlo Visniveckijt. Jöhettek az elődöntők, amit Fritsch az Eb-ezüst- és vb-bronzérmes grúz Ramaz Zoidze, Vitek pedig az Eb-3. azeri Beka Kandelaki ellen vívott. Az állásból nagyon veszélyes Zoidze egy-egy villámgyors váll- és csípődobással igen hamar lezárta a küzdelmet (8-0, technikai tus), így Fritsch Róbert a bronzmérkőzésen lesz érdekelt a vigaszág spanyol-horvát-szerb triójának győztesével. Vitek ellenben magabiztosan uralta a klasszikus nehézsúlyú összecsapást, megnyomta az elejét, aztán riválisa intése után kivédekezte a visszaintést, így 1-1-gyel került be a fináléba. Itt a „királykategória” egyik uralkodójával, az 5-szörös világ- és 12-szeres Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes török Riza Kayaalppal találkozik.