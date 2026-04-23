Nem akármilyen bejelentés borzolja a kedélyeket a hazai férfi kézilabdázásban. Bodó Richárd 140-szeres válogatott kézilabdázó a nyáron tíz év után távozik az OTP Bank-Pick Szegedtől.

Kiss Bence cégvezető csütörtökön a klub honlapján elmondta, hogy közös megegyezéssel bontják fel Bodó Richárd szerződését. "Ricsi a szegedi kézilabda meghatározó alakja volt. Rengeteget tett azért, hogy sikeresek legyünk, csodás győzelmeket ért el a csapattal. Szeretnénk méltó módon elbúcsúzni tőle, mert ez jár neki" - tette hozzá.

Bodó Richárd a Szeged mellett a magyar válogatottban is remekelt
Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT News Agency

Bodó Richárd eredményes korszakot zár le

Bodó térdsérülés miatt a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjében nem léphetett pályára és a bajnoki szezonból hátralévő mérkőzéseket, illetve a magyar válogatott májusi világbajnoki selejtezőit is ki kell hagynia. "Korrekt módon beszéltük meg a klubvezetéssel, hogy az idény végén elválnak útjaink. Csodás időszakot tölthettem el Szegeden, itt alapítottam családot, fantasztikus győzelmeket arattunk, egy olyan klub mezét viselhettem, amely Európában meghatározó szerepet tölt be" - nyilatkozta Bodó.

A balátlövő az OTP Bank-Pick Szeged színeiben háromszor nyert bajnokságot és kétszer Magyar Kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a hálóba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.

 

