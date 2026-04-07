J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Országgyűlési választás2026. április 12.
Tyson Fury következő ellenfele nem egy hétköznapi figura. A brutális kinézetű orosz bokszoló, Arszlanbek Mahmudov felkészülés gyanánt medvékkel birkózik, és az is kiderült, mi áll e bizarr szokása mögött.

A többször visszavonult, ám később mindig visszatérő Tyson Fury nem akármilyen ellenfelet választott magának a következő ütközethez. A korábbi nehézsúlyú világbajnok április 11-én az orosz óriással, Arszlanbek Mahmudovval csap össze. A 36 éves bokszolót félelmetes külseje miatt a James Bond-filmek főgonoszaihoz szokták hasonlítani, és ha ez még nem lenne elég, medvékkel is birkózik, hogy formában tartsa magát.

Az orosz bokszoló, Arszlanbek Mahmudov egy igazi szörnyeteg
Az orosz bokszoló, Arszlanbek Mahmudov egy igazi szörnyeteg
Fotó: Vincent Ethier Photography / Vincent Ethier

Miért birkózik medvékkel a brutális orosz bokszoló?

Mahmudov a közösségi oldalán olyan videót osztott meg, amelyen egy medvével birkózik. Az orosz bunyós nemrég felfedte, miért ezt az életveszélyes módját választja a felkészülésnek.

„Nem tudom visszautasítani az ilyet, mert Dagesztánban – ahonnét származom –, ha visszautasítasz valamit, az olyan, mintha nem nyűgözne le, érted? Szóval nem tudtam nemet mondani. Azt mondtam: Oké, próbáljuk meg. 

Ez egyfajta próbatétel volt számomra, mert ez egy igazi szörnyeteg. Figyelj, egy pillanat alatt meghalhatsz. Éppen ezért volt számomra érdekes, hogy ilyen közel kerüljek a halálhoz” 

– nyilatkozta a brit sajtónak Mahmudov.

Havas hegyekben készül a bokszmeccsekre Mahmudov

A Mozdokban született, de jelenleg Kanadában élő Mahmudov ragaszkodik ahhoz is, hogy nagy magasságban, fagyos hidegben edzzen. A havas hegyekben végzett edzések növelik a szervezet vörösvérsejt-termelését, ami javítja az oxigénfelvételt.

Ez remek kardióedzés. Mivel a magaslati környezetben kevesebb az oxigén, a szervezet alkalmazkodni tud ahhoz, hogy kevesebb oxigénnel is teljesítsen. 

Így tehát jól edzünk, de amikor visszatérünk a normál oxigénszintű környezetbe, a testünknek nagyon könnyű dolga van” – mondta másik bizarr szokásával kapcsolatban Mahmudov.

Az orosz óriás októberben legyőzte Dave Allent, áprilisban pedig arra készül, hogy a nehézsúlyú ökölvívás botrányhősét, Tyson Furyt is elintézze. 

A két bokszoló ütközetét április 11-én Londonban, a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának stadionjában rendezik – a mérkőzést a Netflix sugározza élőben világszerte.

