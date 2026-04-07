A többször visszavonult, ám később mindig visszatérő Tyson Fury nem akármilyen ellenfelet választott magának a következő ütközethez. A korábbi nehézsúlyú világbajnok április 11-én az orosz óriással, Arszlanbek Mahmudovval csap össze. A 36 éves bokszolót félelmetes külseje miatt a James Bond-filmek főgonoszaihoz szokták hasonlítani, és ha ez még nem lenne elég, medvékkel is birkózik, hogy formában tartsa magát.

Az orosz bokszoló, Arszlanbek Mahmudov egy igazi szörnyeteg

Fotó: Vincent Ethier Photography / Vincent Ethier

Miért birkózik medvékkel a brutális orosz bokszoló?

Mahmudov a közösségi oldalán olyan videót osztott meg, amelyen egy medvével birkózik. Az orosz bunyós nemrég felfedte, miért ezt az életveszélyes módját választja a felkészülésnek.

„Nem tudom visszautasítani az ilyet, mert Dagesztánban – ahonnét származom –, ha visszautasítasz valamit, az olyan, mintha nem nyűgözne le, érted? Szóval nem tudtam nemet mondani. Azt mondtam: Oké, próbáljuk meg.

Ez egyfajta próbatétel volt számomra, mert ez egy igazi szörnyeteg. Figyelj, egy pillanat alatt meghalhatsz. Éppen ezért volt számomra érdekes, hogy ilyen közel kerüljek a halálhoz”

– nyilatkozta a brit sajtónak Mahmudov.

Havas hegyekben készül a bokszmeccsekre Mahmudov

A Mozdokban született, de jelenleg Kanadában élő Mahmudov ragaszkodik ahhoz is, hogy nagy magasságban, fagyos hidegben edzzen. A havas hegyekben végzett edzések növelik a szervezet vörösvérsejt-termelését, ami javítja az oxigénfelvételt.

Ez remek kardióedzés. Mivel a magaslati környezetben kevesebb az oxigén, a szervezet alkalmazkodni tud ahhoz, hogy kevesebb oxigénnel is teljesítsen.

Így tehát jól edzünk, de amikor visszatérünk a normál oxigénszintű környezetbe, a testünknek nagyon könnyű dolga van” – mondta másik bizarr szokásával kapcsolatban Mahmudov.

Az orosz óriás októberben legyőzte Dave Allent, áprilisban pedig arra készül, hogy a nehézsúlyú ökölvívás botrányhősét, Tyson Furyt is elintézze.

A két bokszoló ütközetét április 11-én Londonban, a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának stadionjában rendezik – a mérkőzést a Netflix sugározza élőben világszerte.