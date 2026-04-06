Deontay Wilder pontozással győzte le Derek Chisorát. A korábbi világbajnok bokszoló kiütni ugyan nem tudta ellenfelét, de a hatalmas pofonok így sem maradtak el.

Deontay Wilder és Derek Chisora ütközetét nagy érdeklődés kísérte Londonban. A két veterán nehézsúlyú bokszoló – előbbi 40, utóbbi 42 éves – csatája hullámzó színvonalú volt, de végül 12 menetig tartott, és végig feszült izgalmakat tartogatott.

A két bokszoló csatáját Deontay Wilder (jobbra) nyerte
A két bokszoló csatáját Deontay Wilder (jobbra) nyerte
Fotó: boxing247.com/boxing-news/

Chisora többször került a ringköteleken kívül is, a brit bunyósra a 8. és a 11. menetben rá is számoltak, de amerikai riválisa végül megosztott pontozással nyert. 

Az amerikai bokszoló furcsán üzent ellenfelének

Wilder a nyolcadik etapban bizarr módon „tisztelgett” ellenfele előtt, majd jókora jobbossal ütötte őt a kötélen kívülre. 

„Sajnálom... szeretlek. Szeretlek” 

– mondta Chisorának, ezt követően pedig hatalmas pofont osztott ki brit riválisának, aki alig tudta összeszedni magát az óriási maflás után.

A profiboksz.hu szerint győzelme után a nehézsúlyú ökölvívó jelezte, folytatni kívánja a pályafutását – az összecsapást a helyszínen megtekintő Anthony Joshua is a lehetséges ellenfelei között szerepel. A találkozó előtt a visszavonulását belebegtető Chisora egyelőre nem nyilatkozott egyértelműen ebben a témában, így még lehet rá esély, hogy nem hagy fel végleg a profi ökölvívással.

