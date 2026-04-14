A bokszrajongók többsége a hétvégén minden bizonnyal Tyson Fury visszatérésére figyelt, de nem csak a nehézsúly kategóriájában rendeztek látványos mérkőzést. Az IBF kislégsúlyú világbajnoki címét kockára tévő thai bokszoló Thanongsak Simsri kiütéses győzelmet aratott Tokióban.

Tyson Fury 476 napos kihagyást követően tért vissza szombat este a ringbe, a korábbi nehézsúlyú világbajnok egyhangú pontozással verte Londonban az orosz Arslanbek Makhmudovot. Helyi idő szerint hétfőn este Tokióra figyelt a bokszvilág, a japán fővárosban Thanongsak Simsri tette kockára IBF kislégsúlyú világbajnoki címét. A thai bokszolót ezúttal a mexikói Sergio Alfonso Mendoza Cordova próbálta meg letaszítani a trónról, vajmi kevés sikerrel.

A thai bokszoló kiütéssel védte meg címét
Fotó: The Ring Magazine

Kiütéssel védte meg címét a világbajnok bokszoló 

A viszonylag kiegyenlített első menet során is már érezhető volt, hogy a harciasabb világelső viszi be a veszélyesebb pofonokat, ennek pedig hamar kárát is látta a kihívó. Simsri a második etapban egy ütésváltás során leütötte mexikói riválisát, a fejre irányuló balos pedig láthatóan nyomot is hagyott a mérkőzés előtt még veretlen Mendozában. Simsri az eset után még erősebben beletaposott a gázba, és nem sokkal később már egy brutális jobbos ütése landolt riválisa fején – számolt be róla a profiboksz.hu

A mexikói harcos ismét padlót fogott, majd nagy nehezen felállt, de a tántorgó és látványosan összeomló bunyóst végül leléptette a vezetőbíró. 

Mendoza eddig veretlen volt profi karrierje során, ám ez a sorozata ezzel megszakadt. Simsri már 40 sikernél jár, 35 alkalommal kiütéssel győzött, és ellenfeléhez hasonlóan egy vereséget számlál.

