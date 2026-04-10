Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan fontos bejelentést tesz

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton tér vissza a ringbe a korábbi nehézsúlyú világbajnok Tyson Fury. A brit bokszoló ellenfele az orosz Arszlanbek Mahmudov lesz, a két bunyós az ütközet előtt farkasszemet nézett egymással.

Tyson Fury már többször bejelentette visszavonulását, de nem tud elszakadni kedvenc sportágától. A nehézsúlyú bokszoló megint visszatér, szombaton a londoni Tottenham Hotspur Stadionban csap össze a félelmetes fizikumú Arszlanbek Mahmudovval. Orosz riválisával köszöntötték egymást a mérkőzés előtt, a látottak alpján Furynak alaposan meggyűlhet majd a baja a medvékkel tréningező ökölvívóval.

Gigászok csatája: a két nehézsúlyú bokszoló Londonban csap össze egymással
Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Az orosz bokszoló felkapta Tyson Furyt

A két ökölvívó a londoni The Pelligonban tartott mérkőzés előtti sajtótájékoztatót követően került egymással szembe az ilyenkor szokásos „face-off” keretében. Fury vidám hangulatban volt, mosolygott ellenfelére, majd fel-alá ugrált előtte. 

Másodpercekkel később azonban már a levegőben találta magát, Mahmudov ugyanis könnyedén felemelte a brit botrányhőst. 

Furyt meglepte a dolog, utána viszont jót nevetett és megveregette riválisa vállát.

Tyson Fury kiüti orosz riválisát?

Fury legutóbb 2024 decemberében lépett ringbe, amikor másodszor is vereséget szenvedett az ukrán Olekszandr Usziktól. A 37 éves sztár a közelgő meccs előtt megfogadta, hogy legyőzi Mahmudovot, ezzel újabb egyeduralmat indítva el a nehézsúlyak között. 

„Most én vagyok a vadász, nem pedig a vad. És amikor én vagyok a vadász, szétverem az embereket. Igazából sajnálom Arszlanbeket, mert példát fogok statuálni vele. 

Ki fogom ütni, de ebben nincs semmi szégyellnivaló, mert mindegyikükkel ezt fogom tenni. Minden bajnokot levadászok és megsemmisítek. 

Én vagyok a pénzeszsák ebben a sportágban, így bárki, akinek bajnoki öve van, térden állva fog könyörögni nekem, hogy mérkőzzek meg vele. Én vagyok a súlycsoport legjobbja, és ezt újra és újra be fogom bizonyítani” – fenyegetőzött Fury.

A két bokszoló ütközetét április 11-én Londonban, a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának stadionjában rendezik – a mérkőzést a Netflix sugározza élőben világszerte.

  • Kapcsolódó cikkek
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról