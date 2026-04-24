A Magyar Nemzet számolt be róla, hogy a korábbi Ring, IBF és WBO nagyközépsúlyú bokszvilágbajnok, Shadasia Green a Lani Daniels elleni küzdelemben eljutott odáig, hogy a mérkőzés 9. menetében már nem tudott harcolni az ellenfelével. Sőt, a helyzete annyira rossz lett, hogy végül hordágyon hagyta el a ringet, és a mai napig 24 órás megfigyelés alatt áll egy New York-i kórház intenzív osztályán.

Shadasia Green, (bal oldalon) a korábbi bokszvilágbajnok súlyosan megsérült

A bokszvilágbajnok kórházba került

A Madison Square Gardenben Lani Daniels (12-4-2, 2 KO) a 9. menetben tett pontot a korábbi Ring, IBF és WBO nagyközépsúlyú bajnok elleni összecsapás végére, ráadásul Shadasia Green (16-2, 11 KO) számára ez a vereség kis híján az életébe került. Az utolsó, mindent eldöntő menetben Green már nem reagált az elképesztően nagy és sok ütésből álló támadássorozatra, ezért a vezetőbíró leállította a rendkívül egyenlőtlenné vált küzdelmet. Az már a ringben látható volt, hogy nagy a baj, mert a 36 éves amerikait hordágyra kellett tenni, az állapota pedig rohamosan romlott. A szorítóból azonnal a kórházba szállították, ahol kiderült, súlyos agysérülést szenvedett, az agyvérzésének mértéke 9 milliméter volt.

Azóta jól halad a sportoló felépülése, ugyanakkor nem lehet semmit sem elkapkodni, az Origón korábban már Mike Tyson 2020-as visszatérésekor az ilyen sérülésekről is beszélgettünk Dr. Nagy Ferenccel, aki akkor a Kaposi Mór Oktató Kórház Neurológia Osztályának vezető főorvosa volt.