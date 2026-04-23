Bondár Anna két játszmában legyőzte a korábbi világbajnok ukrán Jelina Szvitolinát a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyének második fordulójában, csütörtökön. A két játékos jól ismeri egymást, ugyanis tavaly három Grand Slam-tornán is találkoztak egymással. Párizsban és Wimbledonban a 2018-as világbajnok nyert, New Yorkban viszont a magyar játékos győzött. Ezúttal Bondár szinte tökéletesen teniszezett, mindkét szettben elvette egy-egy alkalommal a hetedik helyen kiemelt Szvitolina adogatójátékát, a sajátját viszont egyszer sem veszítette el. Hat ászt szervált és nem volt kettős hibája, ellenfele viszont két ász mellett négyszer követett el kettős hibát az 1 óra 28 perces mérkőzés során.

Bondár Anna magabiztosan nyert

Bondár Anna menetel tovább

A világranglista 63. helyén álló Bondár következő ellenfele a kínai Vang Hszin-jü (31.) vagy a cseh Laura Samson (171.) lesz a madridi mesterversenyen. A magyar szövetség közösségi oldala szerint Bondár pályafutása során először nyert olyan ellenféllel szemben, aki a világranglistán az első tízben van. Magyar női teniszező ilyen bravúrt legutóbb 2018-ban vitt véghez, akkor Babos Tímea nyert Coco Vandeweghe ellen.

A női párosverseny első fordulójában Stollár Fanny - a tajvani Hao-Ching Chan oldalán - két sima szettben, 62 perc alatt kikapott az Alexandra Eala, Zeynep Sonmez Fülöp-szigeteki, török duótól.

A spanyol fővárosban, ugyanúgy csütörtökön Fucsovics Márton is pályára lépett és 2:1 arányban kikapott spanyol ellenfelétől.

Eredmények, nők: egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért): Bondár Anna-Jelina Szvitolina (ukrán, 7.) 6:3, 6:4