Bondár Anna bejutott a negyeddöntőbe a roueni, 283 ezer dollár (87,7 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornán. A világranglistán 65. magyar játékos a WTA-rangsorban 70. ukrán Olekszandra Olijnikovát búcsúztatta három játszmában. A mérkőzés hullámzó volt, hiszen a magyar teniszező az első szettben egyetlen játékot sem engedett át riválisának, aki viszont a másodikban kiegyenlített, majd a harmadikban újra Bondár hengerelt, és a második 6:0-val zárta le a találkozót.

Bondár Anna három szettben jutott tovább ukrán ellenfelén

Bondár Anna érdekes meccsen jutott tovább

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a találkozót követően ismét nem fogott kezet az ukrán sportoló magyar vetélytársával, akárcsak az előző párharcuk után. Ennek a rövid előtörténete az, hogy amikor a két játékos februárban, Kolozsváron találkozott egymással, akkor két szettben az ukrán teniszező nyert. Ott Olijnyikova a mérkőzést megelőzően az ukrán szövetség közösségi oldalán közölte, hogy nem fotózkodik és nem fog kezet Bondárral, amiért a magyar teniszező 2022 végén részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

Bondár a négy között egyébként a második helyen kiemelt román Sorana Cirsteával csap majd össze. Eredmény (nyolcaddöntő): Bondár Anna-Olekszandra Olijnikova (ukrán) 6:0, 4:6, 6:0