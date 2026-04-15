Mint ismert, miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, 2022-ben Szentpéterváron tartottak egy versenyt, melyen Bondár Anna is pályára lépett. Az ukrán Olekszandra Olijnyikova ezt rossz néven vette, és ezért nem is fogott vele kezet a február elején tartott kolozsvári tornán, amelynek akkori mérkőzésén Olijnyikova nyert 6:4, 6:4-es összesítéssel.

Bondár Anna sikerrel vette az első akadályt

Bondár Anna hazai játékost győzött le

A világranglistán 65. magyar játékos azzal a hazai közönség előtt szereplő Harmony Tannal (205.) csapott össze szerdán, aki szerencsés vesztesként a selejtezőből jutott fel a 32-es főtáblára.

Az első szettet Bondár nyerte, majd a francia némi meglepetésre egyenlített, a döntő játszmában azonban a magyar teniszező hengerelt, és 2 óra 20 perc alatt bebiztosította továbbjutását.

Bondár az ukrán Olekszandra Olijnikovával (70.) játszik majd a nyolc közé kerülésért.

A két játékos februárban, Kolozsváron is a nyolcaddöntőben találkozott egymással, akkor két szettben az ukrán teniszező nyert. Ott Olijnikova a mérkőzést megelőzően az ukrán szövetség közösségi oldalán közölte, hogy nem fotózkodik és nem fog kezet Bondárral, amiért a magyar teniszező 2022 végén részt vett egy oroszországi bemutató tornán.