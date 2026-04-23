A két önzetlen futó, akik kimerült riválisukat átsegítették a Boston Maraton célvonalán, a verseny 130. futama utáni napokban elképesztő mennyiségű dicséretet kap mindenkitől. Hétfőn, a bostoni célhoz közeledve Aaron Beggs brit futó és versenytársa, Robson De Oliveira belebotlottak Ajay Haridasse-ba, aki a pályán összeesett, de négyszer sem sikerült talpra állnia. „Miután negyedszer is elestem, már mászni készültem” – mondta Haridasse később a Boston Heraldnak. Miközben Haridasse súlyos görcsökkel küzdött, Beggs – az észak-írországi North Down Athletic Club tagja – magához vette, hogy segítsen a küszködő maratoni futónak. A probléma az volt, hogy Beggsnek nem volt ereje egyedül talpon tartani Haridasse-t.

A Boston Maraton rendkívül népszerű verseny

Fotó: JOSEPH PREZIOSO / AFP

A Boston Maraton mindig tömegeket vonz

Észrevéve a problémát, De Oliveira közbelépett, és segített támogatni Haridasse-t. Beggs és De Oliveira együtt már könnyebben támogatták Haridasse-t, és a triónak sikerült teljesítenie a verseny utolsó néhány háztömbjét a Boylston Streeten. Ahogy Haridasse elárulta a Heraldnak, De Oliveira az egyéni rekord szélén állt, amikor lelassított, hogy segítsen maratontársának. „Ha nem segít nekem, az lett volna a leggyorsabb versenye” – mondta Haridasse. De Oliveira eközben dicsérte Beggst, amiért ő állt meg elsőként és segített Haridasse-nek.

„Egy másodperc töredéke alatt döntöttem így” – írta De Oliveira az Instagramon. „Amikor a maraton utolsó szakaszába értem, már csak néhány méterre voltam az egyéni csúcsom elérésétől, de a távolban láttam, hogy [Haridasse] összeesik. Tudtam, hogy nem lesz erőm egyedül segíteni neki. Abban a pillanatban azt gondoltam: »Istenem, ha valaki megáll, én is megállok és segítek neki.«” Később De Oliveira a kiszáradással küzdő Haridasse mellett az orvosi sátorban kötött ki. Beggs az Instagramon írt bejegyzésében dicsérte De Oliveira „önzetlen elkötelezettségét, hogy másokat önmaga elé helyez”, és „igazi sztárnak” nevezte.

Haridasse és De Oliveira is azt tervezi, hogy 2027-ben visszatérnek a versenyzéshez.