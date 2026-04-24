Carlos Alcaraz, a spanyolok hétszeres Grand Slam-bajnoka pénteken közölte, hogy a csuklóproblémái nem javultak annyira, hogy pályára lépjen a május 24-én kezdődő salakpályás Grand Slam-versenyen.

Carlos Alcaraz nem indul a Roland Garroson

„A mai orvosi vizsgálat alapján úgy döntöttünk a stábommal, hogy elővigyázatosságból sem Rómában, sem utána a Roland Garroson nem szerepelek. Nehéz pillanat ez, de még erősebben fogok visszatérni” – idézi az MTI a spanyol klasszist, aki a közösségi oldalán jelentette be visszalépését.

Alcaraz a Jannik Sinnerrel szemben elvesztett monte-carlói döntő - és világelsőség - után Barcelonában versenyzett, ahol a nyitókörben legyőzte a finn Otto Virtanent, de az első szettben ápolni kellett a jobb csuklóját. A találkozót ugyan még befejezte, de másnap, múlt szerdán visszalépett a viadaltól, majd lemondta a szereplést a jelenleg zajló madridi tornán is.

A spanyol sztár vette át hétfőn az év legjobb férfi sportolójának járó Laureus-díjat Madridban, és már ott is sínbe helyezett csuklóval jelent meg.

A tavalyi Garros-fináléban Alcaraz emlékezetes csatában, kétszettes hátrányból fordított Sinner ellen, az öt és fél órás találkozó minden idők egyik legjobb mérkőzéseként vonult be a tenisztörténelembe.