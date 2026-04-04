Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Történelmi magyar dartsgyőzelem Münchenben. Kovács Patrik történelmet írt, miután ő lett az első magyar dartsjátékos, aki külföldön mérkőzést nyert a PDC European Tour-on. A magyar játékos ráadásul nem is akárkit győzött le.

Kovács Patrik a versenysorozat müncheni állomásnak szombati napján a dartsvilágranglista 32. helyén álló Joe Cullent győzte le 6-3-ra.

Kovács Patrik dartstörténelmet írt Münchenben
Fotó: patriktheplaner/Facebook

​Kovács Patrik dartstörténelmet írt

A PDC X-oldala szerint Kovácsnak nyolcadik próbálkozásra sikerült meccset nyernie a PDC European Tour-on. A magyar dartsos vasárnap a szintén angol Ross Smith-szel csap össze Münchenben.

