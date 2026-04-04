Történelmi magyar dartsgyőzelem Münchenben. Kovács Patrik történelmet írt, miután ő lett az első magyar dartsjátékos, aki külföldön mérkőzést nyert a PDC European Tour-on. A magyar játékos ráadásul nem is akárkit győzött le.

Kovács Patrik a versenysorozat müncheni állomásnak szombati napján a dartsvilágranglista 32. helyén álló Joe Cullent győzte le 6-3-ra. Kovács Patrik dartstörténelmet írt Münchenben

Fotó: patriktheplaner/Facebook ​Kovács Patrik dartstörténelmet írt A PDC X-oldala szerint Kovácsnak nyolcadik próbálkozásra sikerült meccset nyernie a PDC European Tour-on. A magyar dartsos vasárnap a szintén angol Ross Smith-szel csap össze Münchenben. KOVACS STUNS CULLEN!



Patrik Kovacs has just created history!



The Hungarian wins his first ever European Tour game at the eighth time of asking, and becomes the first Hungarian to win outside Hungary on the circuit, as he beats Joe Cullen 6-3!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET4 pic.twitter.com/GG6McjHdUm — PDC Darts (@OfficialPDC) April 4, 2026

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!