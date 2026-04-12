Miközben az UFC a június 14-i, a Fehér Ház gyepén megrendezendő történelmi eseményére készül, egy még hihetetlenebb mérkőzési javaslat került napirendre, amely a Bidenek és a Trumpok egymás elleni összecsapását vetíti előre. Családjuk régóta tartó viszályának legújabb fejezetében Joe Biden volt elnök fia, Hunter Biden, MMA-meccsre hívta ki Donald Trump elnök gyermekeit, Ericet és Donald Trump Jr.-t (utóbbi nagy ketrecharc rajongó, ott volt a szombat esti UFC-gálán is Miamiban).

Donald Trump amerikai elnök fia nagy UFC-rajongó

Donald Trump elnök gyerekeit érinti a kihívás

Hivatkozva a filmrendező és tartalomalkotó Andrew Callaghan ötletére, Hunter Biden bekapcsolódott a vitába, és egy közösségi médiában megosztott bejegyzésében tovább feszítette a húrt. „Azt hiszem, egy MMA-mérkőzést próbál szervezni, méghozzá velem, Eric és Don Jr. ellen” – írta a közösségi médiában. „Mondtam neki, hogy benne vagyok, 100%-ig, ha sikerül neki.”

A jelentések szerint még Callaghan is azt sugallta egy e-mailben az USA TODAY-nek, hogy a megjegyzéseket talán „tréfából” tette, de hajlandó lenne megszervezni a mérkőzést, ha az összes érintett fél „hajlandó lenne Hunterrel kölcsönös küzdelmet vívni”. A kihívás azonban egyelőre egyoldalú maradt, mivel sem Donald Trump Jr., sem Eric Trump nem reagált még nyilvánosan. És még ha reagálnának is, a kérdésnek vannak olyan rétegei, amelyek túlmutatnak a közösségi médián: a logisztika, a jogi szempontok és az alapvető biztonsági kérdések is szerepet játszanak. Végül is itt nem képzett harcosokról van szó, akik beleegyeznek a mérkőzésbe, hanem olyan közszereplőkről, akiknek nincs profi háttérük.