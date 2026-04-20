Nagy fordulat. Mégis ott lehet a Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny május 13-i rajtjánál az MBH Bank-CSB-Telecom Fort csapata, amelynek versenyzője, Makrai Bálint múlt pénteken pozitív doppingtesztet adott.

A doppingügy ellenére is rajthoz állhatnak

A doppingügy ellenére is rajthoz állhatnak

A viadal honlapjának hétfői közlése alapján a körverseny operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda felülvizsgálta a gárda kizárásáról múlt héten született döntést, és "az érintett felekkel történő konstruktív együttműködés eredményeképp a csapat részt vehet a magyar körversenyen."

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) korábbi tájékoztatása szerint Makrai március 30-án produkált pozitív mintát egy doppingteszten. A Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly múlt pénteken "a dopping iránt tanúsított zéró tolerancia jegyében közleményben jelentette be, hogy doppingvétség eredményeképp a csapatot kizárják a Tour de Hongrie-ról".

A szervezőcsapat ezt követően egyeztetett az érintett felekkel, így Antonio Bevilacqua klubvezetővel is. Az istálló megfelelő garanciákat tudott felmutatni arra, hogy a fair play és a tiszta sport jegyében jár el, az érintett versenyzőt felfüggesztette, a folytatásban pedig a teljes transzparencia jegyében működik együtt a vizsgálatokban érintett felekkel. A regnáló magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó együttes így részt vehet a magyar körön.

Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort honlapján korábban megjelent közlemény hangsúlyozta: a szabálytalanságot a vizeletminta mutatta ki, a vérvizsgálatnál nem merült fel rendellenesség. Makrai nem tudott magyarázatot adni az eredményre.

Nem követtem el semmilyen szabálytalanságot. Amit feltételezhetek, az a szennyezett élelmiszer, ezért a lehetőségek szerint elemezni fogjuk a használt termékeket és élelmiszereket. Szeretném felmenteni minden felelősség alól a csapatot, amely kampányt folytat a sport tisztaságáért”

– nyilatkozta a bringás hozzátéve, hogy várják a B minta eredményét.

A 47. Tour de Hongrie-t május 13. és 17. között rendezik meg 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével.