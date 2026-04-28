Végre valahára megrendezik minden idők egyik legjobban várt bokszmeccsét. Tyson Fury és Anthony Joshua öszecsap egymással a ringben, ám a hírek szerint a világhírű popsztár, Dua Lipa még meghiúsíthatja a várva várt ütközetet.

Régóta várják a rajongók Tyson Fury és Anthony Joshua nehézsúlyú csúcsütközetét, amire várhatóan az idei év végén, novemberben kerül sor, bár pontos dátum még nincs kijelölve. A helyszín kapcsán a dublini Croke Park és a legendás Wembley is felmerült, ám a világhírű popsztár, Dua Lipa révén egy előzetesen nem várt akadály is felmerülhet a mérkőzés megrendezésével kapcsolatban.

Dua Lipa miatt hiúsulhat meg a Fury és Joshua várva várt bokszmeccse?
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mi köze Dua Lipa személyének Tyson Fury és Anthony Joshua mérkőzéséhez?

Ahhoz, hogy a „Battle of Britain” (Nagy-Britannia csatája) megvalósuljon, az kell, hogy Joshua megnyerje júliusi visszatérő mérkőzését Kristian Prenga ellen, ám úgy tűnik, egy másik feltételnek is teljesülnie kellene. A két mérkőzésből álló párharc első felvonására a britek szerint a Wembley-ben kerül majd sor, ám a profi ökölvívást jelenleg uraló szaúdi üzletember, Turki Alalshikh megvétózhatja az egészet, 

amennyiben kedvenc popsztárja, Dua Lipa nem vállalja, hogy a mérkőzés előtt fellépjen. 

A The Sun értesülései szerint Alalshikh kikötötte, hogy a háromszoros Grammy-díjas énekesnőnek el kell énekelnie néhány slágerét a csúcseseményen.

Valószínűleg Dua Lipa nem éppen aprópénzért vállalná, hogy fellépjen a Fury-Joshua mérkőzésen, 

bár az is biztosra vehető, hogy a szaúdi mágnásnak nem okozna megoldhatatlan feladatot az ehhez szükséges összeg előteremtése. A 30 éves popsztár még nem nyilatkozott az ügyben, bár nagy bokszrajongó hírében áll, ezért elképzelhető, hogy akár még szerényebb gázsiért is vállalná a fellépést.

Alalshikh-től egyébként nem állnak távol a hasonló projektek, a 2024-es Joshua-Dubois meccsen az Oasis zenekar frontemberét, Liam Gallaghert „nyerte meg” az eseményre, aki három dalt adott elő a nehézsúlyú ütközet előtt.

