Marketa Vondrousova profi pályafutását rengeteg sérülés nehezítette, azért is lehet, hogy a 2025-ös US Open óta (ahol szintén megsérült) mindössze négy mérkőzésen lépett pályára. Most sem az eredményei miatt került be a hírekbe, ugyanis a wimbledoni bajnoknő még decemberben megtagadta a doppingellenőrzést, és ennek köszönhetően négy éves eltiltás fenyegeti.

Marketa Vondrousova az eltiltás szélén

Hosszú eltiltás vár a bajnokra

A cseh játékos tavaly december elején szegte meg mintaadási kötelezettségét, amikor Vondrousova szerint az ellenőr időablakon kívül érkezett, így nem volt hajlandó elvégezni a tesztet.

„Minden nap van egy meghatározott időpont, amikor otthon kell lennünk, ha jönne a doppingellenőr. Ezt minden egyes nap betartom. Ma azonban 20.15-kor érkezett az ellenőr, aki azt mondta, ő bármikor jöhet, és most szeretne mintát venni. Amikor jeleztem, hogy az időablakomon kívül érkezett, és súlyosan sérti a magánszférámat, akkor azt válaszolta: ilyen egy sportoló élete” − idézte az Eurosport a wimbledoni bajnokot, aki be sem engedte a lakásába az ellenőrt, mivel egyedül tartózkodott otthon, és a biztonságát féltette.

A bizottság még nem zárta le a vizsgálatot, de legrosszabb esetben négy éves eltiltást szabhat ki a cseh teniszezőre.

A 26 éves Vondrousova, aki a 46. helyen áll a világranglistán, ezüstérmes volt a 2021-es tokiói olimpián, emellett eddig három WTA-tornát nyert egyéniben.