A 24.hu szombati cikke szerint az AIU márciusi összesítésében jelezte, hogy pozitív doppingeredmények miatt tiltotta el az Európa-bajnoki bronzérmes sportolót. Madarászt tavaly május 21-én kapták szabályszegésen, az eltiltás pedig négy évre, 2029. december 21-ig szól.

Madarász Viktória súlyos eltiltás előtt

Madarász ezenfelül további büntetéseket is kapott és az összes eredményét törölték 2017. július 10-től szeptember 10-ig, 2021. július 3-tól december 3-ig, illetve 2024. május 23-tól augusztus 6-ig. Mindez azt jelenti, hogy a 2017-es világbajnokságon 20 kilométeren elért 12., illetve a 2024-es római Európa-bajnokságon produkált 26. (20 km) és a párizsi játékokon szerzett 42. helyét (20 km) is törölték.

A 2021-es tokiói játékokon nem ért célba. Madarász Viktória a 2022-es müncheni Eb-n 35 km-en érte el karrierje legnagyobb sikerét, amikor harmadik lett.

#Athletics Very odd doping case listed in the AIU March list today. Hungarian racewalker Viktória Madarász has had 2 months of results in 2017 voided, 3 months in 2021 and 3 months in 2024 are also disqualified. Includes 2 Olympics and a World Championship. — Hilary Evans (@OlympicStatman) April 2, 2026