Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az atlétika tisztaságát felügyelő szervezet (AIU) négy évre eltiltotta Madarász Viktória gyaloglót, akinek - a többi között - a londoni világbajnokságon és a párizsi olimpián elért eredményeit is törölte. Az eltiltás négy évre szól, 2029. december 21-ig.

A 24.hu szombati cikke szerint az AIU márciusi összesítésében jelezte, hogy pozitív doppingeredmények miatt tiltotta el az Európa-bajnoki bronzérmes sportolót. Madarászt tavaly május 21-én kapták szabályszegésen, az eltiltás pedig négy évre, 2029. december 21-ig szól.

Madarász Viktória súlyos eltiltás előtt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Eltiltás járt az Eb-bronzérmes magyar sportolónak

Madarász ezenfelül további büntetéseket is kapott és az összes eredményét törölték 2017. július 10-től szeptember 10-ig, 2021. július 3-tól december 3-ig, illetve 2024. május 23-tól augusztus 6-ig. Mindez azt jelenti, hogy a 2017-es világbajnokságon 20 kilométeren elért 12., illetve a 2024-es római Európa-bajnokságon produkált 26. (20 km) és a párizsi játékokon szerzett 42. helyét (20 km) is törölték. 

A 2021-es tokiói játékokon nem ért célba. Madarász Viktória a 2022-es müncheni Eb-n 35 km-en érte el karrierje legnagyobb sikerét, amikor harmadik lett.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!