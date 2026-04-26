A 2022 óta magyar színekben versenyző, észak-oszét származású sportoló szombaton előbb a görög Azamat Khosonovot, majd az észak-macedón színekben versenyző Magomedgadji Omardibirovich Nurovot győzte le, az elődöntőben pedig 4-3-ra verte az iráni származású, német Mohsen Mansour Siyart az Európa-bajnokságon.

Bjacajev Vlagyiszlav ezüstérmes az Európa-bajnokságon

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Hat magyar érem az Európa-bajnokságon

Bjacajev Vlagyiszlav vasárnap a címvédő azeri Giorgi Meshvildishvilivel vívta az Eb utolsó meccsét, melyet 8-0-ra elveszített, de így sem lehet elégedetlen, hiszen 125 kilóban első Eb-érmét nyerte, összességében pedig hatodik alkalommal állhat Európa-bajnoki dobogón.

A magyar küldöttség hat éremmel zárta a birkózó Eb-t: a kötöttfogásúaknál Szőke Alex (97 kg) és Vitek Dárius (130 kg) második, Lévai Zoltán (82 kg) és Fritsch Róbert (77 kg) harmadik lett, míg a szabadfogású Muszukajev Iszmail ugyancsak bronzot nyert a 70 kilósok között.