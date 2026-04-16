Axelsen nemcsak az ellenfeleivel, hanem saját magával is folyamatos harcot vívott: a felkészülés során mindent kontrollálni akart, az étkezéstől az alvásig. Most az evészavaráról is nyilatkozott.

Viktor Axelsen őszintén beszélt az evészavaráról és a tökéletességre való törekvéséről

Az evészavar határán: grammra mért élet

A dán játékos étrendje már messze nem a megszokott sportolói tudatosságról szólt. Mindent kimért, mindent számolt, és semmit nem bízott a véletlenre „A rizst pontosan kimértem. Nem egy grammal többet vagy kevesebbet” – idézte a dr.dk a sportolót.

Azt is elismerte, hogy ez már nem volt egészséges: „Valószínűleg evészavarnak lehetne kategorizálni. Az én fejemben ez csak extrém vágy volt arra, hogy mindent optimalizáljak. De igen, az volt.”

Axelsen szerint egy idő után ez a fajta kontroll mentális teherré vált. „Amikor tudod, hány kalória van 200 gramm főtt fehér rizsben, akkor már egy kicsit szakmai ártalomról beszélünk.”

Kaktuszok, rézékszerek és a tökéletes test keresése

A megszállottság nem állt meg a konyhában. Axelsen a hálószobájába kaktuszokat tett a jobb alvás reményében, és rézékszereket viselt a regeneráció miatt. Közben folyamatosan kívülről figyelte saját magát:

Úgy tekintettem magamra, mint egy projektre. Mit kell tenni ezzel az emberrel, hogy a lehető legjobb legyen?

Ez a hozzáállás segítette a csúcsra, de egyre nagyobb nyomást is helyezett rá.

„A legnagyobb ellenségem saját magam volt”

A 32 éves klasszis szerint a sikerének kulcsa a mentális hozzáállás volt, de ez egyben a legnagyobb problémájává is vált. „A mentális állapotom túlságosan attól függött, hogy megcsináltam-e azokat a dolgokat, amikről tudtam, hogy helyesek.”

A legkeményebb mondata így hangzott: „A legnagyobb ellenségem egyértelműen saját magam volt.”

De a tökéletesség hajszolása végül nem is mindig segítette: „Volt, hogy jobb lett volna egyszerűen azt enni, ami nem optimális.”

Sérülés vetett véget a pályafutásnak

Axelsen végül nem a formája vagy a motivációja miatt állt le, hanem egy több mint egy éve húzódó hátprobléma miatt. A pályafutása ezzel együtt is korszakos marad: a kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és Európa-bajnok dán játékos hosszú éveken át uralta a mezőnyt, és generációja egyik legnagyobb alakjaként vonul vissza.