Dana White közeli barátja az elnöknek, és meghívást kapott az eseményre. A vörös szőnyegen még interjút is adott, ahol a június 14-én a Fehér Házban megrendezendő UFC Freedom 250-es gáláról is beszélt. A Fehér Ház partija azonban drámai fordulatot vett, amikor egy fegyveres megtámadott egy biztonsági ellenőrzőpontot, és meglőtt egy titkosszolgálati ügynököt, aki szerencsére várhatóan felépül.
A Fehér Ház rendezvényén sem pánikolt Dana White
Nem érkezett jelentés arról, hogy a vendégek közül bárki megsérült volna, és Donald Trump elnököt, a first ladyt, JD Vance alelnököt, valamint más kormányzati tisztviselőket is kimenekítettek a teremből, miközben a vendégek az asztalok alá húzódtak.
A bálteremben több mint 2000 ember tartózkodott, akik érthető módon megrendültek a történtek miatt. Dana White azonban nem tartozott azok közé, akiket megrázott az eset.
Miközben a vendégek elhagyták a washingtoni Hilton szálloda báltermét és környékét, White megállt néhány riporterrel beszélgetni arról, mit élt át.
„Zaj lett, az asztalok felborultak, fegyveres emberek rohantak be, és azt kiabálták: ‘Földre!’ Én nem feküdtem le. Rohadtul brutális volt. Szó szerint minden pillanatát átéltem, és egy elég őrült, egyedi élmény volt” – mondta White, aki közvetlenül a főasztal előtt ült, ahol az elnök, az alelnök, a first lady, a sajtófőnök Karoline Leavitt, valamint a Tudósítók Szövetségének tagjai és mások foglaltak helyet.
„Az emberek bejöttek, és a lövöldözőt keresték” – folytatta. „A mi asztalunk felé jöttek. Azt hittem, a támadó valahol a közelünkben van.”
Valószínűleg nem sokan reagálnának egy ilyen helyzetben úgy, mint Dana White, de kétségtelen, hogy ő másképp működik.