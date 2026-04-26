Dana White közeli barátja az elnöknek, és meghívást kapott az eseményre. A vörös szőnyegen még interjút is adott, ahol a június 14-én a Fehér Házban megrendezendő UFC Freedom 250-es gáláról is beszélt. A Fehér Ház partija azonban drámai fordulatot vett, amikor egy fegyveres megtámadott egy biztonsági ellenőrzőpontot, és meglőtt egy titkosszolgálati ügynököt, aki szerencsére várhatóan felépül.

Donald Trump Dana White barátja, nem csoda, hogy a Fehér Ház is rendez majd egy UFC-gálát

A Fehér Ház rendezvényén sem pánikolt Dana White

Nem érkezett jelentés arról, hogy a vendégek közül bárki megsérült volna, és Donald Trump elnököt, a first ladyt, JD Vance alelnököt, valamint más kormányzati tisztviselőket is kimenekítettek a teremből, miközben a vendégek az asztalok alá húzódtak.

A bálteremben több mint 2000 ember tartózkodott, akik érthető módon megrendültek a történtek miatt. Dana White azonban nem tartozott azok közé, akiket megrázott az eset.

Miközben a vendégek elhagyták a washingtoni Hilton szálloda báltermét és környékét, White megállt néhány riporterrel beszélgetni arról, mit élt át.

„Zaj lett, az asztalok felborultak, fegyveres emberek rohantak be, és azt kiabálták: ‘Földre!’ Én nem feküdtem le. Rohadtul brutális volt. Szó szerint minden pillanatát átéltem, és egy elég őrült, egyedi élmény volt” – mondta White, aki közvetlenül a főasztal előtt ült, ahol az elnök, az alelnök, a first lady, a sajtófőnök Karoline Leavitt, valamint a Tudósítók Szövetségének tagjai és mások foglaltak helyet.

„Az emberek bejöttek, és a lövöldözőt keresték” – folytatta. „A mi asztalunk felé jöttek. Azt hittem, a támadó valahol a közelünkben van.”

Valószínűleg nem sokan reagálnának egy ilyen helyzetben úgy, mint Dana White, de kétségtelen, hogy ő másképp működik.