A japán fővárosban rendezett esemény nem egyszerűen egy újabb állomás volt a szezonban. Ez volt a Women’s Fit Model kategória első önálló profi show-ja, vagyis olyan fitneszverseny, amely már önmagában is helyet követel magának a sportág történetében. Pallag Csenge pedig éppen ezen a színpadon mutatkozott be a profik között.

Pallag Csenge álmai valóra váltak a Japánban rendezett profi fitnesz versenyén

Régi álomból lett valóság a fitneszversenyen

Tokió sokkal többet jelentett számára egy egzotikus versenyhelyszínnél. A városhoz és Japánhoz évekre visszanyúló személyes kötődése van, hiszen korábban modellként már közel került ahhoz, hogy ott dolgozzon, végül azonban akkor ez az álom nem valósult meg.

Vannak álmok, amelyek nem halványulnak el az idővel. Nem tűnnek el – csak várnak. Várnak arra a pillanatra, amikor az ember azzá válik, aki képes valóban megélni őket.

— mesélte az Origo Sportnak Pallag Csenge.

A magyar versenyző később új útra tért. „Amikor elkezdtem versenyezni, tettem egy ígéretet magamnak: ha egyszer profi leszek, a profi debütálásom Japánban lesz. Most pedig itt vagyok.”

A Fitparádén megalkotott kategória 25 évvel később világszerte elismertté vált

„A Fit Model kategória Debrecenben, a Fitparádén debütált” – közölte az Origo Sporttal Buranits Ildikó, az IFBB Pro League hazai promotere és a Fitparádé tulajdonosa. „Olyan versenyt szerettünk volna, ahol a lányok kecsesek, modellalkatúak, ugyanakkor fittek. Akkoriban a nők még kevesebb kategóriában versenyezhettek, és sokan úgy gondolták, hogy csak egyre nagyobb izomtömeggel lehet nyerni. Ezt a folyamatot akartuk megállítani Tímea Majorovával, aki a Fitparádé arca és sztárvendége volt.”