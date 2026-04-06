A japán fővárosban rendezett esemény nem egyszerűen egy újabb állomás volt a szezonban. Ez volt a Women’s Fit Model kategória első önálló profi show-ja, vagyis olyan fitneszverseny, amely már önmagában is helyet követel magának a sportág történetében. Pallag Csenge pedig éppen ezen a színpadon mutatkozott be a profik között.
Régi álomból lett valóság a fitneszversenyen
Tokió sokkal többet jelentett számára egy egzotikus versenyhelyszínnél. A városhoz és Japánhoz évekre visszanyúló személyes kötődése van, hiszen korábban modellként már közel került ahhoz, hogy ott dolgozzon, végül azonban akkor ez az álom nem valósult meg.
Vannak álmok, amelyek nem halványulnak el az idővel. Nem tűnnek el – csak várnak. Várnak arra a pillanatra, amikor az ember azzá válik, aki képes valóban megélni őket.
— mesélte az Origo Sportnak Pallag Csenge.
A magyar versenyző később új útra tért. „Amikor elkezdtem versenyezni, tettem egy ígéretet magamnak: ha egyszer profi leszek, a profi debütálásom Japánban lesz. Most pedig itt vagyok.”
A Fitparádén megalkotott kategória 25 évvel később világszerte elismertté vált
„A Fit Model kategória Debrecenben, a Fitparádén debütált” – közölte az Origo Sporttal Buranits Ildikó, az IFBB Pro League hazai promotere és a Fitparádé tulajdonosa. „Olyan versenyt szerettünk volna, ahol a lányok kecsesek, modellalkatúak, ugyanakkor fittek. Akkoriban a nők még kevesebb kategóriában versenyezhettek, és sokan úgy gondolták, hogy csak egyre nagyobb izomtömeggel lehet nyerni. Ezt a folyamatot akartuk megállítani Tímea Majorovával, aki a Fitparádé arca és sztárvendége volt.”
A Fit Model – ahogyan akkoriban nevezték – már az első pillanattól óriási siker lett. Tömegesen jelentkeztek a versenyzők, és ebben az új kategóriában már akkor is 50–100 induló lépett színpadra a Fitparádé Fit Model World versenyén.
2023-ban Tyler Manion, az IFBB Pro League alelnöke volt a Fitparádé főbírója, így személyesen is megismerhette ezt a sikerkategóriát, amelyet a versenyzők sokan a sportág első lépcsőfokaként éltek meg. Jól mutatja a kategória népszerűségét, hogy a 86 fős mezőnyből kevesebb mint húszan indultak el ugyanazon a napon a valamivel izmosabb NPC Bikini kategóriában is.
A kategória szempontrendszerét később teljes egészében átvették. Bár a versenyzők kedvenc sportruhás fordulója kikerült az értékelésből, a Magyarországon Buranits Ildikó és Tímea Majorová által megálmodott kategória megállíthatatlanul elindult a világsiker felé. Az első profi Fit Model-versenyt végül Tokióban rendezték meg.
„Bíróként is figyelemmel kísértem a versenyt, és nagyon boldog vagyok, hogy olyan eredmény született, amellyel szakmailag, bíróként is teljes mértékben azonosulni tudok” – mondta Buranits Ildikó.
Történelmi mezőny, kemény verseny
A tokiói hétvége már a hivatalos regisztrációnál is különleges hangulatot árasztott, hiszen a világ számos pontjáról érkeztek versenyzők a japán fővárosba. A hivatalos eredménylista szerint 47 sportoló indult a Women’s Fit Model kategóriában, Pallag Csenge pedig megosztott 16. helyen zárt. A versenyt az amerikai Emily Chanel nyerte meg.
Ebben a mezőnyben már önmagában a színpadra lépés is komoly szakmai visszaigazolás volt, főleg úgy, hogy egy teljesen új profi show első kiírásáról volt szó. A tokiói indulás ezért nemcsak egy eredmény, hanem egy fontos bemutatkozás is volt a nemzetközi elitben.
A testvére előtt még többet ért ez a pillanat
Csenge számára az egész út attól vált igazán különlegessé, hogy a tokiói élményeket a testvérével oszthatta meg. „Egészen más érzés, amikor valaki olyan látja mindezt, aki ismeri az egész utadat – nem csak a sikereket. Ő látta minden verziómat az évek során. Megélni az álmokat valakivel, aki a kezdetektől ott volt? Az mindennél többet jelent.”
Pallag Csenge az Origo Sportnak adott korábbi interjújában arról is beszélt, hogy az útja az érzelmi evéstől és a modellvilág nehézségeitől vezetett a profi színpadig, vagyis Tokió egy hosszú belső és sportolói építkezés fontos állomása lett.
„Az ember néha éveken keresztül dolgozik, küzd és hisz valamiben anélkül, hogy tudná, pontosan hova vezet az út. Aztán egyszer csak eljön egy pillanat, amikor ráébred: minden lépés, minden áldozat és minden kitartás pontosan ide vezetett.”