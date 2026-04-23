A két játékos a WTA-touron korábban kétszer találkozott, igaz, meglehetősen régen: mindkét eddigi összecsapásukat 2021-ben vívták, az ausztrál nyílt bajnokság, valamint a wimbledoni Grand Slam-torna selejtezőjében is Anna Kalinszkajá nyert Gálfi Dalma ellen, egyformán három játszmában.

Gálfi Dalma szenzációs győzelmet aratott a madridi tenisztornán

A világranglistán jelenleg 22. helyen álló orosz teniszező - akit ugyanezen a helyen emeltek ki a szervezők - az első körben erőnyerő volt, ezzel szemben Gálfi már három meccset játszott a spanyol fővárosban: a selejtezőben spanyol és cseh riválist búcsúztatott, míg a főtáblán az ausztrál Ajla Tomljanovicot verte két szettben.

Az MTI azt írja, hogy a 64 között vívott találkozó nem indult jól magyar szempontból, Kalinszkaja ugyanis azonnal elvette a magyar teniszező adogatójátékát és 2:0-ra elhúzott, Gálfi azonban ezt követően ritmust váltott, remekül szervált és háromszor is brékelni tudott.

A második szettben a WTA-rangsorban 117. magyar játékos ezúttal nem "adta oda" első adogatógémjét, amiben két fogadóelőnyt is hárított, majd 3:1-re meglépett. Kalinszkaja ugyanakkor gyorsan visszabrékelt, de amikor 3:4-nél ismét elveszítette az adogatását, már nem tudott megújulni, így Gálfi 67 perc játék után fogadhatta ellenfele gratulációját.

A továbbra is szettveszteség nélkül menetelő Gálfira a következő körben Udvardy Panna és a kilencedik helyen kiemelt orosz Mirra Andrejeva mérkőzésének továbbjutója vár, míg a 2018-as világbajnok ukrán Jelina Szvitolinát búcsúztató Bondár Anna a harmadik körben a cseh Laura Samsonnal (171.) mérkőzik.

Eredmények:

egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Gálfi Dalma-Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 6:3, 6:3