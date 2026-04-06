Gyászol a magyar úszósport: az Egri Senior Úszó Klub mély fájdalommal tudatta, hogy 2026. április 4-én elhunyt a magyar szenior úszás egyik legnagyobb alakja, Szilváné dr. Graffjódy Eszter.

Gyász: nyolcvanhat éves korában elhunyt Szilváné dr. Graffjódy Eszter, az egriek világbajnok legendája

A 86 esztendősen távozó egri legenda a pályafutása során 180-szoros szenior magyar bajnok volt egyéniben. Elképesztő módon 93 szenior országos rekordot állított fel. Világszinten is a csúcsra ért: masters világbajnoki címet szerzett.

A Heol.hu cikke szerint a 2000 és 2022 között Egerben rendezett nagyszabású szenior úszóversenyek szinte kizárólag az ő szervezésében zajlottak. Huszonöt éven át tartotta össze a közösséget, amiért 2019-ben méltán vehette át a Dr. Regele Károly-emlékdíjat. A indoklás akkor így szólt: a közösségért végzett áldozatos munkájáért.

2023-ban adta át a stafétát az Egri Senior Úszó Klub élén, de tiszteletbeli elnökként és a Magyar Szenior Úszás Örökös Bajnokaként az utolsó pillanatig segítette utódait.

Szilváné dr. Graffjódy Eszter főbb kitüntetései: