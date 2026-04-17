Horváth Laura története azonban nem csak a trófeákról szól. A Red Bull globális produkciója egy olyan belső utazásra hív, amely megmutatja, mi kell ahhoz, hogy valaki a világ tetejére jusson, és milyen munka áll a sikerek mögött. A magyar sportoló 2018-as berobbanása óta a sportág egyik legnagyobb sztárja.

Horváth Laura sportolóról dokuentumfilmet forgattak

„Kicsit szürreális volt” – így élte meg a premiert Horváth Laura

A sportoló maga is meghatódva beszélt a budapesti díszbemutatón.

Kicsit szürreális volt megnézni, sohasem gondoltam volna, hogy lesz rólam egy ilyen dokumentumfilm, és ennyi emberrel nézhetem meg együtt egy ilyen csodálatos helyszínen

– mondta Horváth Laura az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott premieren.

A világbajnok arról is beszélt, hogy tudatosan nem akart beleszólni a készítési folyamatokba. „Én nem nagyon folytam bele a szerkesztési folyamatokba, nem volt olyan, amit kivettem volna a filmből, teljesen az alkotókra bíztam, mert remek munkát végeztek” – fogalmazott.

A siker ára és a háttérben dolgozó család

A dokumentumfilm nemcsak a versenyzőt, hanem azt a közeget is megmutatja, amely a sikerei mögött áll. Az alkotás betekintést ad abba a világba is, amely körülveszi a magyar sportolót, a családja és a budapesti edzőterem, a Kaduzs mindennapjaiba.

A film megmutatja, hogy minden sportoló mögött vannak emberek, az én esetemben a családom, akik kőkeményen dolgoznak a háttérben a sikereken. Én veszem át az érmet, én állok a dobogóra, de nélkülük ez nem működne

– mondta Horváth Laura.

A magyaroknak is üzent a világbajnok

A sportolónő reméli, hogy a dokumentumfilm nemcsak a sportág rajongóihoz jut el, hanem azokhoz is, akik eddig kevésbé ismerték a funkcionális fitneszt.

„Remélhetőleg ez a film segít abban, hogy a tengerentúlon már jól ismert sportág itthon is népszerűbb legyen, vagy csak rájönnek tőle az emberek, hogy milyen jó dolog edzeni, mert szerintem szüksége van arra a magyar társadalomnak, hogy kicsit többet sportoljon” – mondta.

A világbajnok azt is hangsúlyozta, hogy a sikerei ellenére sem változott meg. „Hiába lettem világbajnok, én még mindig csak az a Laura vagyok, aki mindig is voltam.”