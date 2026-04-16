A közösségi médiában terjedő felvételeken szépen végigkövethető a meglehetősen szokatlan jelenet: a sportoló ráragasztja a kamerát a sárga szerelvényre, majd amikor a villamos gyorsítani kezd a rakparton, futótempóra vált a sínek között. A cél láthatóan az volt, hogy utolérje a járművet és visszaszerezze a felszerelését. Egy olyan kaliberű atléta számára, mint Horváth Laura, aki a sportágának abszolút csúcsára ért, az eredmény aligha lehetett kérdéses, a fizikai erőpróba látványa a budapesti díszletek között azonban önmagáért beszél.

Horváth Laura 2023-ban megnyerte a CrossFit Games-t, ezzel hivatalosan is kiérdemelte a „The Fittest Woman on Earth” (A világ legfittebb nője) címet.

Forrás: instagram.com/laurahorvaht/

Horváth Laura a pesti rakparton

Az ehhez hasonló teljesítmények és az ezek mögött meghúzódó elképesztő munkabírás tette a sportolót globális tényezővé. Jelenleg közel 438 ezren követik az Instagramon, támogatói között pedig a legnagyobb nemzetközi sport- és energiaital-márkák sorakoznak. A követők száma is jól mutatja, hogy a magyar lány teljesítménye a világ minden táján inspirálóan hat a mozgás szerelmeseire. Horváth Laura ezen felül súlyemelésben is kiemelkedő, többszörös magyar bajnok és Európa-bajnoki helyezett.

Dokumentumfilm a kulisszák mögül

A fővárosi villamosos sprint időzítése persze aligha a véletlen műve. A látványos akció tökéletesen ágyaz meg egy sokkal komolyabb mérföldkőnek: éppen csütörtökön mutatják be a róla szóló, „Together We Rise” című dokumentumfilmet. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban debütáló alkotás ritka és bensőséges bepillantást ígér a kulisszák mögé, megörökítve azokat a küzdelmeket és családi pillanatokat, amelyek a bajnoki címek és a dobogós helyezések mögött állnak. Aki a budapesti forgalomban képes lefutni egy villamost, annak a története valószínűleg a mozivásznon is tartogat meglepetéseket.