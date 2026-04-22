A 71 évesen elhunyt legenda halála után került reflektorfénybe a Netflixre készült dokusorozat, amely a készítők ígérete szerint „szűretlenül” mutatja meg a Hulk Hogan mögött álló embert, Terry Bolleát, többek között az utolsó interjújára építve. A dokumentumsorozat előzetese is arra utal, hogy nem egy klasszikus dicsőítő portréról van szó: Hulk Hogan maga beszél arról, hogy „keményen bulizott”, és volt, amikor „részeg volt vagy be volt állva”, miközben a nyilvánosság előtt egészen más képet mutatott magáról.
Hulk Hogan maga beszél a hazugságairól
A sorozat egyik legnagyobb visszhangot kiváltó része, hogy Hulk Hogan maga is elismeri, pályafutása során nem mondott igazat mindenben, és több ponton félrevezette a nyilvánosságot. A beszámolók szerint különösen a szteroidhasználat kapcsán hangzik el egyértelmű beismerés, miközben korábban évtizedekig a „vitaminokkal” magyarázta fizikumát.
A dokumentumsorozat ezzel arra utal, hogy a nyilvánosság előtt felépített Hulk Hogan-kép és a valóság között jelentős különbségek lehettek.
A trailer egyik legsejtelmesebb mondata, amikor Hogan úgy fogalmaz: „Tudom, hová vannak eltemetve a holttestek”, ezzel arra utalva, hogy saját múltjában és a pankráció világában is lehetnek eltitkolt történetek.
Drogok, mélypontok és öngyilkossági gondolatok
A Netflix-doku nemcsak a karrier mítoszát bontja le, hanem a személyes tragédiákat is bemutatja. A nemzetközi beszámolók szerint Hogan a válása idején olyan mélypontra került, hogy öngyilkosságot fontolgatott, és erről a sorozatban is nyíltan beszél.
Emellett szóba kerülnek:
- a fájdalomcsillapító- és droghasználat
- a hírhedt szexvideós botrány
- valamint a családi összeomlás időszaka
Ezek az elemek egy jóval sötétebb képet rajzolnak ki a legendáról, mint amit a rajongók korábban láthattak.
Botrányok árnyékában épült a legenda
Hogan pályafutását korábban is komoly viták kísérték. A legismertebb a rasszista kijelentései miatt kirobbant botrány volt, amely után ideiglenesen a WWE-ből is eltávolították. A dokumentumsorozat ezekre az ügyekre is kitér, és azt sugallja, hogy a „Hulk Hogan” karakter mögött egy jóval ellentmondásosabb személyiség állt.
A megszólalók szerint a „Hulk Hogan” karakter annyira erőssé vált, hogy Terry Bollea – az ember – idővel szinte elveszett mögötte.
Hulk Hogan – polgári nevén Terry Gene Bollea – a ’80-as és ’90-es években a pankráció globális arcává vált, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a sportág világszintű szórakoztatóipari jelenséggé nője ki magát.
A Netflix-dokusorozat azonban nem egy klasszikus ünneplés: inkább arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, hogyan épült fel a legenda, és mennyiben fedte a valóságot az a kép, amelyet évtizedeken át mutatott magáról.
Halála után jönnek az igazán kényes kérdések
A legenda 2025 júliusában hunyt el floridai otthonában, halálát szívroham okozta. A halála után azonban egyre több háttérinformáció és eddig nem ismert részlet kerül nyilvánosságra – ezek közül a legnagyobb visszhangot a készülő dokumentumfilm váltotta ki.
A sorozat így nemcsak egy legendát mutat be, hanem azt is, hogyan torzulhat el egy világsztár nyilvános képe, és mennyire különbözhet a valóság attól, amit évtizedeken át látott a közönség.
A Netflix-projekt több mint 20 órányi interjúanyagra épül, és a készítők szerint a nézők egy olyan Hulk Hogant ismerhetnek meg, akit eddig soha.