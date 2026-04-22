A 71 évesen elhunyt legenda halála után került reflektorfénybe a Netflixre készült dokusorozat, amely a készítők ígérete szerint „szűretlenül” mutatja meg a Hulk Hogan mögött álló embert, Terry Bolleát, többek között az utolsó interjújára építve. A dokumentumsorozat előzetese is arra utal, hogy nem egy klasszikus dicsőítő portréról van szó: Hulk Hogan maga beszél arról, hogy „keményen bulizott”, és volt, amikor „részeg volt vagy be volt állva”, miközben a nyilvánosság előtt egészen más képet mutatott magáról.

Hulk Hogan egy tavaly októberben készült felvételen, New Yorkban

Hulk Hogan maga beszél a hazugságairól

A sorozat egyik legnagyobb visszhangot kiváltó része, hogy Hulk Hogan maga is elismeri, pályafutása során nem mondott igazat mindenben, és több ponton félrevezette a nyilvánosságot. A beszámolók szerint különösen a szteroidhasználat kapcsán hangzik el egyértelmű beismerés, miközben korábban évtizedekig a „vitaminokkal” magyarázta fizikumát.

A dokumentumsorozat ezzel arra utal, hogy a nyilvánosság előtt felépített Hulk Hogan-kép és a valóság között jelentős különbségek lehettek.

A trailer egyik legsejtelmesebb mondata, amikor Hogan úgy fogalmaz: „Tudom, hová vannak eltemetve a holttestek”, ezzel arra utalva, hogy saját múltjában és a pankráció világában is lehetnek eltitkolt történetek.

Drogok, mélypontok és öngyilkossági gondolatok

A Netflix-doku nemcsak a karrier mítoszát bontja le, hanem a személyes tragédiákat is bemutatja. A nemzetközi beszámolók szerint Hogan a válása idején olyan mélypontra került, hogy öngyilkosságot fontolgatott, és erről a sorozatban is nyíltan beszél.

Emellett szóba kerülnek:

a fájdalomcsillapító- és droghasználat

a hírhedt szexvideós botrány

valamint a családi összeomlás időszaka

Ezek az elemek egy jóval sötétebb képet rajzolnak ki a legendáról, mint amit a rajongók korábban láthattak.

Botrányok árnyékában épült a legenda

Hogan pályafutását korábban is komoly viták kísérték. A legismertebb a rasszista kijelentései miatt kirobbant botrány volt, amely után ideiglenesen a WWE-ből is eltávolították. A dokumentumsorozat ezekre az ügyekre is kitér, és azt sugallja, hogy a „Hulk Hogan” karakter mögött egy jóval ellentmondásosabb személyiség állt.