Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló részletek láttak napvilágot a pankráció és a szórakoztatóipar egyik legnagyobb ikonjáról. Egy új dokumentumsorozat szerint a rajongók által ismert történet több ponton sem fedte a valóságot. A produkció középpontjában Hulk Hogan áll, akinek az életéről most egészen más kép rajzolódik ki.

A 71 évesen elhunyt legenda halála után került reflektorfénybe a Netflixre készült dokusorozat, amely a készítők ígérete szerint „szűretlenül” mutatja meg a Hulk Hogan mögött álló embert, Terry Bolleát, többek között az utolsó interjújára építve. A dokumentumsorozat előzetese is arra utal, hogy nem egy klasszikus dicsőítő portréról van szó: Hulk Hogan maga beszél arról, hogy „keményen bulizott”, és volt, amikor „részeg volt vagy be volt állva”, miközben a nyilvánosság előtt egészen más képet mutatott magáról.

Former pro wrestler Hulk Hogan speaks at a campaign rally for former US President and Republican presidential candidate Donald Trump at Madison Square Garden in New York on October 27, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Hulk Hogan egy tavaly októberben készült felvételen, New Yorkban
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Hulk Hogan maga beszél a hazugságairól

A sorozat egyik legnagyobb visszhangot kiváltó része, hogy Hulk Hogan maga is elismeri, pályafutása során nem mondott igazat mindenben, és több ponton félrevezette a nyilvánosságot. A beszámolók szerint különösen a szteroidhasználat kapcsán hangzik el egyértelmű beismerés, miközben korábban évtizedekig a „vitaminokkal” magyarázta fizikumát. 

A dokumentumsorozat ezzel arra utal, hogy a nyilvánosság előtt felépített Hulk Hogan-kép és a valóság között jelentős különbségek lehettek.

A trailer egyik legsejtelmesebb mondata, amikor Hogan úgy fogalmaz: „Tudom, hová vannak eltemetve a holttestek”, ezzel arra utalva, hogy saját múltjában és a pankráció világában is lehetnek eltitkolt történetek.

Drogok, mélypontok és öngyilkossági gondolatok

A Netflix-doku nemcsak a karrier mítoszát bontja le, hanem a személyes tragédiákat is bemutatja. A nemzetközi beszámolók szerint Hogan a válása idején olyan mélypontra került, hogy öngyilkosságot fontolgatott, és erről a sorozatban is nyíltan beszél.

Emellett szóba kerülnek:

  • a fájdalomcsillapító- és droghasználat
  • a hírhedt szexvideós botrány
  • valamint a családi összeomlás időszaka

Ezek az elemek egy jóval sötétebb képet rajzolnak ki a legendáról, mint amit a rajongók korábban láthattak.

Botrányok árnyékában épült a legenda

Hogan pályafutását korábban is komoly viták kísérték. A legismertebb a rasszista kijelentései miatt kirobbant botrány volt, amely után ideiglenesen a WWE-ből is eltávolították. A dokumentumsorozat ezekre az ügyekre is kitér, és azt sugallja, hogy a „Hulk Hogan” karakter mögött egy jóval ellentmondásosabb személyiség állt.

A megszólalók szerint a „Hulk Hogan” karakter annyira erőssé vált, hogy Terry Bollea – az ember – idővel szinte elveszett mögötte.

Hulk Hogan – polgári nevén Terry Gene Bollea – a ’80-as és ’90-es években a pankráció globális arcává vált, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a sportág világszintű szórakoztatóipari jelenséggé nője ki magát.

A Netflix-dokusorozat azonban nem egy klasszikus ünneplés: inkább arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, hogyan épült fel a legenda, és mennyiben fedte a valóságot az a kép, amelyet évtizedeken át mutatott magáról.

Halála után jönnek az igazán kényes kérdések

A legenda 2025 júliusában hunyt el floridai otthonában, halálát szívroham okozta. A halála után azonban egyre több háttérinformáció és eddig nem ismert részlet kerül nyilvánosságra – ezek közül a legnagyobb visszhangot a készülő dokumentumfilm váltotta ki.

A sorozat így nemcsak egy legendát mutat be, hanem azt is, hogyan torzulhat el egy világsztár nyilvános képe, és mennyire különbözhet a valóság attól, amit évtizedeken át látott a közönség.

A Netflix-projekt több mint 20 órányi interjúanyagra épül, és a készítők szerint a nézők egy olyan Hulk Hogant ismerhetnek meg, akit eddig soha.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!